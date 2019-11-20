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Объединение Беларуси и России — это как создание «вечного двигателя». Это невозможно!

21.11.2019 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский публицист Леонид Радзиховский рассказывает, зачем Путину единое государство России с Беларусью и по пунктам объясняет, почему это нереально.

Объединение Беларуси и России — это как создание «вечного двигателя». Это невозможно!
А также заявляет, что создание конфедерации будет означать крах российской государственности.

— 8 декабря президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, как объявлено, могут подписать некие интеграционные соглашения, содержание которых общественности обеих стран неизвестно. Постоянно в СМИ появляется информация: соответствующие ведомства работают над проектами унификации налоговых кодексов стран, промышленной политики и так далее. Считаете ли вы, что эти действия Кремля несут реальную угрозу белорусскому суверенитету или это профанация для публики?

— Абсолютно уверен, что это на 100 процентов профанация.

Я не экономист и не берусь оценивать решения, которые могут быть приняты в банковской или налоговой сфере, — это не моя тема.

Но что я могу сказать абсолютно точно — никакого объединения двух государств не будет. Знаете, Парижская Академия Наук 200 лет назад приняла такое постановление — «вечный двигатель невозможен». Следовательно, никакие варианты рассмотрения той или иной конструкции вечного двигателя не принимаются.

Так и тут. Доказано, что объединение, то есть ликвидация государства Беларусь – невозможно. Следовательно, никакие хитрые, скандальные, сенсационные ходы здесь невозможны.

— Кто и когда это «доказал»? Для многих здесь совсем не аксиома...

— Сейчас я изложу свои соображения. Но сначала отмечу следующее. Сама по себе «интеграция» с Беларусью Путину даром не нужна. Это может быть какой-то бессмысленный ритуал, как встречи с молодежью, учеными или поездки на мотоцикле. Белорусская экономика совершенно не такой лакомый кусок, чтобы стоило захватывать какие-то предприятия и так далее.

Что Путину действительно могло быть нужно — это ликвидация Беларуси и создание нового государства. Зачем? Об этом все в Москве говорят. В 2024 году по Конституции Путин должен уйти с поста президента. Если он не хочет уходить, то у него есть два варианта остаться.

Вариант первый. Остаться просто так, изменив российскую Конституцию – без всяких на то причин. Собрать нижнюю палату, верхнюю палату, Конституционный суд, сказать какой-то текст («коней на переправе не меняют», «сложное положение», «исключительная ситуация», прочий бред). Понятно, все эти палаты проголосуют за все, что им скажут — они люди подневольные. Скажут объявить Путина Папой римским — объявят.

Но весьма вероятно, что Путин в таком хамском варианте на это не готов. Он понимает: это вызовет в стране страшное раздражение, ошеломление, от жение. Восстания не будет — у нас не Боливия. Но ошеломление, отвращение, презрение — эти чувства почти гарантированы.

Вот почему в Москве годами живо обсуждается другой вариант — ликвидировать Беларусь, создать новое государство, и Путин — президент нового государства на сколько ему надо.

— И что может помешать Кремлю осуществить такой план?

— Я когда-то писал рекламу для генерала Лебедя — «Есть такой человек, и ты его знаешь». Есть такой человек, и вы его знаете — Лукашенко Александр Григорьевич. Это раз. Два – есть такая страна, Беларусь, и в ней живут люди, 9,5 миллиона. И они совершенно этого не хотят. Ни молодежь, которая желает жить в Европе, не хочет, ни элиты не хотят, ни чиновники.

А «изнасиловать» их «по-хорошему» достаточно трудно. Можно, но на это нужны сверхусилия и средства. Но представим себе, что Путин «изнасиловал» Беларусь. Представим, что-то невероятное сделали с Лукашенко, и он отказался от своей короны. Ради того, чтобы у Путина была абсолютная царская власть, — Лукашенко от своей царской власти отказался, а страна самоликвидировалась. Абсолютно невероятно. Это фантастика.

Однако представим себе фантастический вариант: свершилось чудо и страна присоединилась. Вопрос — на каких условиях? Тут несколько вариантов. Первый, Беларусь ликвидируется как класс, и шесть областей по отдельности входят в состав России на правах Рязанщины. Этот вариант Путина устроил бы в максимальной степени. Но при всем моем воображении представить себе, что Лукашенко и белорусы на это согласятся, что Лукашенко не просто откажется от власти, а добровольно расчленит себя на шесть частей — такого вообразить я не могу. Это противоречит всему — всем законам, документам, всем мыслимым правилам.

Остаются варианты, при которых Беларусь входит в состав России на правах единого субъекта. Вариант первый — на правах Башкирии, Татарстана, Чечни. Согласятся ли на это белорусы? Независимое государство самоликвидируется и станет автономной республикой, а Лукашенко становится никем? Опять таки не могу себе это вообразить.

Так что единственный (тоже абсолютно невероятный) теоретически возможный вариант — создается новое единое государство из двух государств, конфедерация, в которую входят и Россия, и Беларусь.

Но этот вариант означает крах российского государства. Означает уничтожение всего того, что в течение 20 лет пытался создать Путин: уничтожение вертикали власти, единого управления... Это возникновение какой-то фантастической федерации второго порядка. То есть это конфедерация, одна из частей которой, Россия, сама является федерацией.

Это воссоздание Советского Союза образца 1989-1990 годов – с хаосом, разными законами, разными частями. Завтра тот же Татарстан скажет: а чем мы хуже Беларуси?

И кстати, кем в этой комбинации станет Лукашенко? По-видимому, вице-президентом. А опыт вице-президентства в России есть, и опыт крайне негативный.

— Во всех этих схемах вы не раз обращаетесь к личным интересам Александра Лукашенко. Но Лукашенко когда-то уйдет от власти, хотя бы по естественным физиологическим причинам. Кремлевские стратеги и публицисты уже рассчитывают ситуацию «после Лукашенко».

— Стратеги могут рассчитывать все что угодно, но их расчеты не стоят и ломаного гроша. Потому что единственный стратег в России — это Путин. И он рассчитывает не на века. Что будет «после Лукашенко» — его не интересует, потому что это будет после него, Путина. Ему, Путину, совершенно не важно, что будет через 20- 50- 100 лет. Сейчас ему важно одно — что будет в 2024 году.

Или для него есть проблема сохранения власти, или для него такой проблемы нет. Если нет, и он смирился с тем, что в 2024-м он уходит — то вообще говорить не о чем. Встретятся, потреплют языками, Лукашенко изобразит оскорбленную добродетель, закатит истерику, что ему снова недоплатили, что какие-то российские чиновники его опять обманули. Путин в ответ будет улыбаться — и все.

Если же у Путина идея сохранения своей власти после 2024 года есть —тогда его интересует, повторяю, один-единственный вариант — проглотить Беларусь. Но — хорошо проглотить кашу. Но плохо проглотить ложку. А Беларусь — это и каша, и ложка. А глотать ложки Путин, я думаю, не собирается, он не факир, не циркач.

— Возможно, такая однозначная цель — полностью проглотить Беларусь – действительно, неподъемная. Но вполне вероятно, что Кремль в отношении Минска сейчас прорабатывает стратегию добиться максимально большей геополитической послушности при максимально низких затратах.

— Да, это возможно. Денег в России, как известно, мало, «денег нет, но вы держитесь», как сказал Медведев. Все экономические успехи оказались пшиком. Поэтому вышвыривать рубли просто так широкими горстями в обмен на истерики Лукашенко никто больше не хочет.

Но для Путина это не интересно, это не его проблема, его вообще не интересует экономика, в масштабах России вся белорусская тема — совершенно небольшая величина.

— А геополитические интересы? В то время, как большинство соседей России уходят из-под ее влияния, Беларусь воспринимается как последний редут?

— «Орлята учатся летать»... С момента развала СССР прошло уже 28 лет, и постепенно к власти во всех республиках придет «поколение Зе» — люди, для которых их государственная независимость естественна и очевидна. Тем более экономические возможности России все меньше, бесплатных пряников больше нет. Вы отдельно, мы отдельно, каждый живет, как умеет. Это неизбежно произойдет и с Беларусью.

Более того, это произойдет и с Россией. Следующий после Путина президент просто пожмет плечами — а на кой черт они нам нужны?
 
Теги: Минск
 
 
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Известный российский публицист Леонид Радзиховский рассказывает, зачем Путину единое государство России с Беларусью и по пунктам объясняет, почему это нереально.
 
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