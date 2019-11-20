Фотофакт: президент Польши возложил венок на кладбище Росы. Вильнюс





Анжей Дуда на кладбище Росса в Вильнюсе





Дуда прибыл с делегацией в Вильнюс для участия 22 ноября в перезахоронении повстанцев 1863-64 годов. Одно из первых мест, что он посетил, - кладбище Росы, где завтра пройдут торжества.