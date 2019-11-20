|
Фотофакт: президент Польши возложил венок на кладбище Росы. Вильнюс
Источник материала: Партизан
Президент Польши Анджей Дуда 21 ноября возложил венок к памятнику польским солдатам.
Анжей Дуда на кладбище Росса в Вильнюсе
Дуда прибыл с делегацией в Вильнюс для участия 22 ноября в перезахоронении повстанцев 1863-64 годов. Одно из первых мест, что он посетил, - кладбище Росы, где завтра пройдут торжества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Польши Анджей Дуда 21 ноября возложил венок к памятнику польским солдатам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)