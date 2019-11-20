Требования к квартирам со свободной планировкой изменят в Беларуси

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пишет Sputnik, новая норма, устанавливающая требования к квартирам со свободной планировкой, скоро будет утверждена в Беларуси, об этом сообщил журналистам директор предприятия "Стройтехнорм" Игорь Лишай во время пресс-конференции. КакSputnik, новая норма, устанавливающая требования к квартирам со свободной планировкой, скоро будет утверждена в Беларуси, об этом сообщил журналистам директор предприятия "Стройтехнорм"во время пресс-конференции.





По его словам, после принятия новых норм площадь квартир-студий будет ограничена на 50 квадратных метров. Это было сделано из соображений безопасности, потому что зачастую владельцы такой жилплощади начинают самостоятельно устанавливать перегородки, которые потом воздействуют на несущую часть здания.





Игорь Лишай уточнил, что в таких случаях должны иметься технические решения проектных документаций, которые должны быть обоснованы, "возможны, конечно, исключения, но это отступление от норм, правил, а не наоборот".





"Новые нормы должны обеспечить безопасность – я на этом слове остановлюсь – только безопасность зданий, сооружений с точки зрения несущей способности, с точки зрения противопожарной защиты, с точки зрения санитарных вопросов, защиты от шума, сбережения электроэнергии. Это их основная задача", – сообщил он.









При этом Игорь Лишай уточнил, что новые нормы не должны устанавливать конкретных решений, технических, объемно-планировочных, конструктивных, они должны лишь устанавливать параметры, которые нужно будет учитывать в целях безопасности.





Новыми нормами был определен минимум проводимых работ: устройство стояка канализации, обеспечение сантехникой туалета и ванной, разводка проводки (без подключения конкретных приборов).





Сегодня этот вопрос не урегулирован. В Беларуси указом от 5 июня 2019 года №217 введены новые виды технических нормативных правовых актов – строительные нормы и правила. Применяться эти строительные правила будут на добровольной основе. Вступление в силу новых норм ожидается в марте 2020 года.



