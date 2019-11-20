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Названы лучшие женские автомобили
Источник материала: Партизан
Автомобилистки из 30 стран мира определили лучшие женские авто 2019 года.
Абсолютную победу Women’s World Car of the Year одержала Mazda 3. Также в список лучших вошли Audi E-Tron, Tesla Model 3 и BMW 3-й серии.
Среди городских моделей эксперты выделили Kia XCeed. Лучшим кроссовером объявлен Range Rover Evoque. В премиум-классе – BMW 8-й серии. В сегменте спорткаров – Porsche 911.
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Автомобилистки из 30 стран мира определили лучшие женские авто 2019 года.
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