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Участие Василия Кириенко в "разделке" на Играх-2020 под угрозой — Беларусь получила лицензию лишь на групповую гонку

21.11.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список Национальных олимпийских комитетов, квалифицированных на соревнования в мужском шоссейном велоспорте (групповую и индивидуальную гонки) Олимпийских Игр 2020 года в Токио, а также квоты на количество спортсменов, которые будут к ним допущены.




Согласно олимпийской квалификационной системе, Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить количество спортсменов, внесенных в список до 15 декабря 2019 года, до того, как UCI перераспределит оставшиеся места.

Всего в групповой гонке могут принять участие 130 велогонщиков, в том числе Казахстан и Россия смогут выставить по 3 спортсменов, Латвия и Эстония по 2 спортсмена, Азербайджан, Беларусь, Литва, Узбекистан и Украина — 1 спортсмена, сообщает velolive.com.

Всего в индивидуальной гонке ("разделке") у мужчин могут принять участие 40 спортсменов, в том числе Эстония сможет выставить 2 спортсменов, Казахстан и Россия — 1 спортсмена.


Ранее гонка с раздельным стартом в исполнении самого титулованного белорусского гонщика Василия Кириенко была единственной возможностью для национальной сборной зацепиться за тройку призеров в шоссейном велоспорте.

Остается еще небольшая надежда на UCI, которая может выделить дополнительные персональные квоты по своему усмотрению.
 
 
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Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список Национальных олимпийских комитетов, квалифицированных на соревнования в мужском шоссейном велоспорте...
 
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