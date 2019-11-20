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В Минске появятся талончики «на полтора часа»

21.11.2019 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в общественном транспорте появятся талончики «на полтора часа», а оплатить поездку можно будет через ЕРИП, БСК или терминал самообслуживания.

Об этом рассказала начальник финансово-экономического управления «Минсктранс» Елена Романовасообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на sb.by.

– Для удобства пассажиров в дальнейшем планируется установка терминалов самообслуживания с возможностью безналичной оплаты билета на одну поездку и проездной документ на бесконтактной смарт-карте (БСК). Также будет создана система удаленного пополнения БСК через ЕРИП. Появится способ оплаты разовых поездок в наземных видах транспорта по принципу электронного кошелька. Будет введен проездной документ с неограниченным количеством пересадок в течение оплаченного времени (1 час 30 минут), – отметила Е. Романова.


фото: Алексей Матюшков, people.onliner.by

По словам представительницы «Минсктранс», на данный момент предприятие проводит тестирование системы оплаты проезда банковской бесконтактной картой в наземном транспорте белорусской столицы, в частности в трамвае №6. В процессе тестирования был выявлен ряд проблемных аспектов, которые мешают расширить зону ее функционирования. Сейчас предприятие рассматривает оптимальные технические и финансовые условия для реализации задуманного.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в общественном транспорте появятся талончики «на полтора часа», а оплатить поездку можно будет через ЕРИП, БСК или терминал самообслуживания.
 
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