В Минске появятся талончики «на полтора часа»

Елена Романова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на sb.by. Об этом рассказала начальник финансово-экономического управления «Минсктранс»корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на sb.by.





– Для удобства пассажиров в дальнейшем планируется установка терминалов самообслуживания с возможностью безналичной оплаты билета на одну поездку и проездной документ на бесконтактной смарт-карте (БСК). Также будет создана система удаленного пополнения БСК через ЕРИП. Появится способ оплаты разовых поездок в наземных видах транспорта по принципу электронного кошелька. Будет введен проездной документ с неограниченным количеством пересадок в течение оплаченного времени (1 час 30 минут), – отметила Е. Романова.













По словам представительницы «Минсктранс», на данный момент предприятие проводит тестирование системы оплаты проезда банковской бесконтактной картой в наземном транспорте белорусской столицы, в частности в трамвае №6. В процессе тестирования был выявлен ряд проблемных аспектов, которые мешают расширить зону ее функционирования. Сейчас предприятие рассматривает оптимальные технические и финансовые условия для реализации задуманного.







