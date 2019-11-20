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В Минске появятся талончики «на полтора часа»
Источник материала: Партизан
В Минске в общественном транспорте появятся талончики «на полтора часа», а оплатить поездку можно будет через ЕРИП, БСК или терминал самообслуживания.
Об этом рассказала начальник финансово-экономического управления «Минсктранс» Елена Романова,
– Для удобства пассажиров в дальнейшем планируется установка терминалов самообслуживания с возможностью безналичной оплаты билета на одну поездку и проездной документ на бесконтактной смарт-карте (БСК). Также будет создана система удаленного пополнения БСК через ЕРИП. Появится способ оплаты разовых поездок в наземных видах транспорта по принципу электронного кошелька. Будет введен проездной документ с неограниченным количеством пересадок в течение оплаченного времени (1 час 30 минут), – отметила Е. Романова.
фото: Алексей Матюшков,
По словам представительницы «Минсктранс», на данный момент предприятие проводит тестирование системы оплаты проезда банковской бесконтактной картой в наземном транспорте белорусской столицы, в частности в трамвае №6. В процессе тестирования был выявлен ряд проблемных аспектов, которые мешают расширить зону ее функционирования. Сейчас предприятие рассматривает оптимальные технические и финансовые условия для реализации задуманного.
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В Минске в общественном транспорте появятся талончики «на полтора часа», а оплатить поездку можно будет через ЕРИП, БСК или терминал самообслуживания.
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