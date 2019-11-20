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В Минске погиб рабочий: на него упал рукав для сброса строительного мусора
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске смертельно травмирован рабочий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около одного из домов на улице Рабкоровской в столице обрушился рукав для сброса строительного мусора. Конструкция упала на 45-летнего рабочего, который скончался на месте. Причины происшествия выясняют следователи.
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Новости Беларуси. В Минске смертельно травмирован рабочий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Около одного из домов на улице Рабкоровской в...
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