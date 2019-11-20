В Минске погиб рабочий: на него упал рукав для сброса строительного мусора

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске смертельно травмирован рабочий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Около одного из домов на улице Рабкоровской в столице обрушился рукав для сброса строительного мусора. Конструкция упала на 45-летнего рабочего, который скончался на месте. Причины происшествия выясняют следователи.



