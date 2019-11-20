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В Минске внедряют систему шеринга белорусского электротранспорта

21.11.2019 21:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске внедряют систему шеринга белорусского электротранспорта

Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду следующей весной. Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры производства завода «Оптрон» Национальной Академии наук.

В Минске внедряют систему шеринга белорусского электротранспорта

Андрей Полобед, начальник коммерческого отдела «Приборостроительного завода Оптрон»:
Когда будет отработана полностью вся система, весь алгоритм, это уже будет как готовый продукт, возможно, предлагаться на рынки Республики Беларусь для обеспечения уже конкретно белорусского сервиса шеринга как в Минске, так и в других областях. Впоследствии с возможностью выхода уже на рынок франшизы для предоставления данного продукта более широкому кругу предпринимателей и бизнеса.

В Минске внедряют систему шеринга белорусского электротранспорта

Это лишь одна из нескольких десятков разработок белорусских ученых в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Последние достижения показали на выставке в Объединенном институте проблем информатики.

Люди в материале: Андрей Полобед
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пилотный проект...
 
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