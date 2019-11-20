|
В Минске внедряют систему шеринга белорусского электротранспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду следующей весной. Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры производства завода «Оптрон» Национальной Академии наук.
Андрей Полобед, начальник коммерческого отдела «Приборостроительного завода Оптрон»:
Это лишь одна из нескольких десятков разработок белорусских ученых в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Последние достижения показали на выставке в Объединенном институте проблем информатики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пилотный проект...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)