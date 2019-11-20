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Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

21.11.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открытый Кубок страны по прыжкам в воду проходит на базе университета физической культуры. Он собрал без малого полсотни спортсменов из Минска, Бреста и Гомеля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

Достойную конкуренцию белорусам составили и представители Грузии. Сначала они провели здесь тренировочный сбор, а затем приняли участие в этом старте и даже попали на пьедестал.

Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

Вид спорта очень сложный, и чтобы вырастить прыгуна уровня чемпионата страны, надо не менее 10 лет. Наш герой Артем Боровский к своим сложным прыжкам шел 15 лет. Сегодня он с видимой легкостью крутит в воздухе четыре с половиной сальто вперед в группировке с разбега.

Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

Артем Боровский, участник соревнований:
За последнее время наше, так сказать, молодое поколение подросло. Уже есть с кем соревноваться, достаточно сложные прыжки они собрали. Сейчас стало намного интереснее.

Последний старт в сезоне, дальше у нас будет Кубок республики в феврале. Потом будут международные соревнования, а дальше отбор на Олимпийские игры.

Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

Все члены национальной команды на минском старте оттачивают олимпийские программы, готовясь к лицензионному турниру. В тоже время подрастает и неплохая молодежь, чему способствовало открытие школ в Бресте и Гомеле.

Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

Вита Валько, главный судья соревнований:
Очень понравилось то, что члены национальной взрослой сборной команды подтверждают свой высокий статус и уровень. У них начинается сезон подготовки к лицензионному Кубку мира, и они уже показывают свои программы на достойном уровне. И являются, конечно, лидерами, что очень приятно.

Начал подрастать резерв в Гомеле. Замечательная девочка приезжала, она пока самая первая звездочка, гомельская участница. Она еще очень молода, тем не менее, ее рассматривают тренеры юниорской сборной, смотрят на ее программы.

Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью

Вита Валько о Кубке Беларуси по прыжкам в воду: «Очень порадовали наши юниоры-спортсмены»

За неделю состязаний спортсмены разыграют 9 комплектов наград. Соревнования завершатся в субботу, 23 ноября, тогда же станет известен и обладатель Кубка Беларуси в командном зачете.

Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

Люди в материале: Артем Боровский, Вита Валько
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Открытый Кубок страны по прыжкам в воду проходит на базе университета физической культуры. Он собрал без малого полсотни спортсменов из Минска,...
 
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