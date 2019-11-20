|
Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открытый Кубок страны по прыжкам в воду проходит на базе университета физической культуры. Он собрал без малого полсотни спортсменов из Минска, Бреста и Гомеля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Достойную конкуренцию белорусам составили и представители Грузии. Сначала они провели здесь тренировочный сбор, а затем приняли участие в этом старте и даже попали на пьедестал.
Вид спорта очень сложный, и чтобы вырастить прыгуна уровня чемпионата страны, надо не менее 10 лет. Наш герой Артем Боровский к своим сложным прыжкам шел 15 лет. Сегодня он с видимой легкостью крутит в воздухе четыре с половиной сальто вперед в группировке с разбега.
Артем Боровский, участник соревнований:
Последний старт в сезоне, дальше у нас будет Кубок республики в феврале. Потом будут международные соревнования, а дальше отбор на Олимпийские игры.
Все члены национальной команды на минском старте оттачивают олимпийские программы, готовясь к лицензионному турниру. В тоже время подрастает и неплохая молодежь, чему способствовало открытие школ в Бресте и Гомеле.
Вита Валько, главный судья соревнований:
Начал подрастать резерв в Гомеле. Замечательная девочка приезжала, она пока самая первая звездочка, гомельская участница. Она еще очень молода, тем не менее, ее рассматривают тренеры юниорской сборной, смотрят на ее программы.
За неделю состязаний спортсмены разыграют 9 комплектов наград. Соревнования завершатся в субботу, 23 ноября, тогда же станет известен и обладатель Кубка Беларуси в командном зачете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Открытый Кубок страны по прыжкам в воду проходит на базе университета физической культуры. Он собрал без малого полсотни спортсменов из Минска,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)