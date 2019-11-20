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«Юность-Минск» покинула хоккейную Лигу чемпионов

21.11.2019 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В повторном матче 1/8 финала «красно-синих» разгромил мюнхенский «Ред Булл» 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность-Минск» покинула хоккейную Лигу чемпионов

Судейские решения по некоторым игровым эпизодам вызывали вопросы. «Медведи» держались до 35-й минуты встречи. Именно под занавес второго периода хозяева открыли счет. Но даже это не смутило команду Макрицкого. А вот в третьем периоде на льду было больше эмоций, нежели хоккея. До конца матча были удалены голкипер «Юности» Игорь Брикун, защитник Никита Мицкевич и нападающий Егор Гайнетдинов. Всего же минчане набрали 80 штрафных минут.

«Юность-Минск» покинула хоккейную Лигу чемпионов

Первая встреча, которая прошла на «Чижовка-Арене», также завершилась победой дружины из Мюнхена 3:2.

«Юность-Минск» покинула хоккейную Лигу чемпионов

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Новости Беларуси. В повторном матче 1/8 финала «красно-синих» разгромил мюнхенский «Ред Булл» 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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