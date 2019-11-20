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Облегчённая бутылка. Что это такое и почему выгодно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На новом заводе под Гродно займутся выпуском инновационной продукции. Например, облегченной бутылки – это мировой тренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
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Новости Беларуси. На новом заводе под Гродно займутся выпуском инновационной продукции. Например, облегченной бутылки – это мировой тренд, сообщили в программе...
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