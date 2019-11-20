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Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подарочные сумки из биоразлагаемого материала и многоразовые бутылки для питья – акция от Белорусской федерации баскетбола как способ снизить вред для окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола:
Например, заменив использование полиэтиленовых пакетов и также на тренировках заменив использование одноразовых пластиковых бутылок, которые плохо разлагаются в окружающей среде.
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Новости Беларуси. Подарочные сумки из биоразлагаемого материала и многоразовые бутылки для питья – акция от Белорусской федерации баскетбола как способ снизить...
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