ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды

21.11.2019 23:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подарочные сумки из биоразлагаемого материала и многоразовые бутылки для питья – акция от Белорусской федерации баскетбола как способ снизить вред для окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды

Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола:
Более 100 участниц стали обладательницами таких вот подарков, которые, мы надеемся, они будут использовать в своей повседневной жизни.

Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды

Например, заменив использование полиэтиленовых пакетов и также на тренировках заменив использование одноразовых пластиковых бутылок, которые плохо разлагаются в окружающей среде.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Люди в материале: Анна Маклакова
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подарочные сумки из биоразлагаемого материала и многоразовые бутылки для питья – акция от Белорусской федерации баскетбола как способ снизить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Облегчённая бутылка. Что это такое и почему выгодно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика