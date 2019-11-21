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Шейн Принс завершил матч со «Спартаком» с показателем «- 5». «Динамо» выставляло его на драфт отказов
Источник материала: Tut.by
Американский нападающий минского «Динамо» Шейн Принс завершил матч против московского «Спартака» с показателем полезности «-5».
Принс провел на льду 17 минут и 54 секунды, четырежды попал в створ ворот, не сделал ни одного силового приема и не заблокировал ни одного броска.
Всего на счету американца 15 (5+10) очков в 24 играх, при этом в 15 последних встречах он забросил лишь одну шайбу.
Пару недель назад минское «Динамо» выставляло Принса на драфт отказов, но никто его не забрал.
Напомним, что американец подписал контракт с «зубрами» с условием выступления за сборную Беларуси.
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Шейн Принс завершил матч со «Спартаком» с показателем «- 5». «Динамо» выставляло его на драфт отказов
Американский нападающий минского «Динамо» Шейн Принс завершил матч против московского «Спартака» с показателем полезности «-5».
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