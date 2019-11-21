Шейн Принс завершил матч со «Спартаком» с показателем «- 5». «Динамо» выставляло его на драфт отказов

Источник материала: Tut.by

Американский нападающий минского «Динамо» Шейн Принс завершил матч против московского «Спартака» с показателем полезности «-5».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Принс провел на льду 17 минут и 54 секунды, четырежды попал в створ ворот, не сделал ни одного силового приема и не заблокировал ни одного броска.

Всего на счету американца 15 (5+10) очков в 24 играх, при этом в 15 последних встречах он забросил лишь одну шайбу.

Пару недель назад минское «Динамо» выставляло Принса на драфт отказов, но никто его не забрал.

Напомним, что американец подписал контракт с «зубрами» с условием выступления за сборную Беларуси.