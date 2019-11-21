Вудкрофт прокомментировал поражение 2:7 от московского «Спартака»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение со счетом 2:7 от московского «Спартака», которое стало для «зубров» 14-м в последних 16 играх.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы хорошо начали матч. Отлично провели первые 5−7 минут, забросили в большинстве. Потом пропустили, но тут же снова вышли вперед. Увы, после этого начали допускать много ошибок, спешили с принятием решений, не лучшим образом действовали тактически.

Во втором периоде наши хоккеисты просто перестали работать. Мы выглядели плохо на фоне команды, которая играла всего сутки назад. «Спартак» же эффективно пользовался нашей неопытностью.

В завершающей трети было пару неплохих отрезков, но две быстрые шайбы окончательно предопределили исход матча. Конечно, поражение сильно разочаровывает команду и тренерский штаб.