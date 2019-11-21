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«Спартак» разгромил минское «Динамо». Новый вратарь «зубров» пропустил шесть шайб

21.11.2019 19:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака» — 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Это третье подряд поражение «зубров» в КХЛ. Из 16 последних матчей динамовцы проиграли 14.

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Минское «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака» — 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Это третье подряд поражение «зубров» в КХЛ. Из 16 последних матчей динамовцы проиграли 14.

«Зубры» хорошо начали матч и быстро повели благодаря голу Франсиса Паре в большинстве. Федоров быстро сравнял счет, но тут же Пулккинен вновь вывел «Динамо» вперед. Увы, после этого забрасывали только хозяева.


Фото: ХК «Динамо» (Минск)

Еще в первом периоде Даугавиньш сделал счет 2:2, а во втором он же и Хохлачев в течение 63 секунды дважды поразили ворота нового вратаря «Динамо» Дэнни Тэйлора.

На этом кошмар канадского голкипера и команды в целом не закончился. В самом начале заключительной трети Никонцев и Хохлачев довели преимущество москвичей до четырех шайб. Тэйлора сменил Карнаухов, но и в целом неплохо вошедший в игру Михаил не справился с броском Цыплакова в меньшинстве — 7:2.

«Спартак»: Гудачек (Хомченко); Кутейкин — Виклунд, Даугавиньш — Зубов (А) — Никонцев (К); Вишневский — Рылов (А), Кокарев — Ганзл — Фёдоров; Никишин — Гончаров, Цыплаков — Юньков — Котляревский; Мусин — Тришин, Карсумс — Аркалов — Хохлачёв.

«Динамо»: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, Спунер — Паре — Пулккинен; Готовец (А) — Еременко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Достанко, Павлович (А) — Демков — Принс; Крыскин — Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.

В субботу «Динамо» сыграет в гостях с «Авангардом».

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака» - 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Это третье подряд поражение «зубров» в КХЛ. Из 16 последних матчей динамовцы...
 
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