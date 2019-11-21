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«Спартак» разгромил минское «Динамо». Новый вратарь «зубров» пропустил шесть шайб
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака» — 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Это третье подряд поражение «зубров» в КХЛ. Из 16 последних матчей динамовцы проиграли 14.
Минское «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака» — 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Это третье подряд поражение «зубров» в КХЛ. Из 16 последних матчей динамовцы проиграли 14.
«Зубры» хорошо начали матч и быстро повели благодаря голу Франсиса Паре в большинстве. Федоров быстро сравнял счет, но тут же Пулккинен вновь вывел «Динамо» вперед. Увы, после этого забрасывали только хозяева.
Еще в первом периоде Даугавиньш сделал счет 2:2, а во втором он же и Хохлачев в течение 63 секунды дважды поразили ворота нового вратаря «Динамо» Дэнни Тэйлора.
На этом кошмар канадского голкипера и команды в целом не закончился. В самом начале заключительной трети Никонцев и Хохлачев довели преимущество москвичей до четырех шайб. Тэйлора сменил Карнаухов, но и в целом неплохо вошедший в игру Михаил не справился с броском Цыплакова в меньшинстве — 7:2.
«Спартак»: Гудачек (Хомченко); Кутейкин — Виклунд, Даугавиньш — Зубов (А) — Никонцев (К); Вишневский — Рылов (А), Кокарев — Ганзл — Фёдоров; Никишин — Гончаров, Цыплаков — Юньков — Котляревский; Мусин — Тришин, Карсумс — Аркалов — Хохлачёв.
«Динамо»: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, Спунер — Паре — Пулккинен; Готовец (А) — Еременко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Достанко, Павлович (А) — Демков — Принс; Крыскин — Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.
В субботу «Динамо» сыграет в гостях с «Авангардом».
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.
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Минское «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака» - 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Это третье подряд поражение «зубров» в КХЛ. Из 16 последних матчей динамовцы...
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