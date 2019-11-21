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В Гродно пройдет областной семинар для врачей общей практики

21.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Врачи общей практики обладают более широкими знаниями, в сравнении с участковыми терапевтами. Например, при лечении начальной стадии конъюнктивита или неврологической патологии врач общей практики способен сам поставить диагноз и назначить необходимое лечение без консультации у врача-специалиста.

К специалистам узкого профиля пациента опаляют только том случае, если требуется более серьезное и сложное лечение. Внедрение в систему здравоохранения врачей общей практики – медицинский тренд последних лет, который уже успешно себя зарекомендовал.

Но вместе с эти остаются еще вопросы, связанные с работой специалистов такого профиля. Для того, чтобы обсудить волнующие темы, связные с работой врачей общей практики, на базе Гродненской центральной городской поликлиники пройдет областной семинар «Школа врача общей практики»

В роли спикеров выступят специалисты различных структур здравоохранения.

Что? Областной семинар «Школа врача общей практики» для врачей и среднего медицинского персонала

Когда? 22 ноября 2019, с11.00. — 16.00.

Где? В Государственном учреждении  здравоохранения «Гродненская центральная городская поликлиника» по адресу: Гродно, улица Транспортная, 3.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Врачи общей практики обладают более широкими знаниями, в сравнении с участковыми терапевтами. Например, при лечении начальной стадии конъюнктивита или...
 
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