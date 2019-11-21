ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прыгажуня» Василевич обвинила The Times во лжи

21.11.2019 21:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

«Мисс Беларусь 2018» 22-летняя Мария Василевич, избранная на нынешних выборах депутатом в палату представителей, возмутилась статьей в The Times о ее «романтической связи» с Лукашенко.

После выборов в парламент 18 ноября британское издание The Times опубликовало статью «Королева красоты белорусского диктатора «выиграла» место в парламенте», пишет reform.by.

В статье написано, что Мария Василевич стала самым молодым депутатом в Беларуси благодаря «сфальсифицированным выборам» и «романтической связи» с Александром Лукашенко.

Отмечается, что девушка часто появляется в окружении 65-летнего президента и его сына на публике. После победы на конкурсе Василевич присутствовала с Лукашенко на спортивных мероприятиях и даже танцевала с ним на новогоднем балу. Белорусский президент назван «бывшим главой колхоза» и «последним диктатором Европы».

Статью перепечатали многие СМИ в разных странах и на разных языках. В ответ на это Мария Василевич опубликовала в своем Instagram заявление на русском и английском языках о том, что информация The Times является ложью. Она заявляила, что журналисты должны доносить объективную информацию, а не навязывать свое мнение.

«Кому доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты», - задала риторический вопрос Василевич.

Страницы девушки в социальных сетях все больше привлекают внимание пользователей. Например, один из комментаторов попросил ее замолвить слово президенту о закупке чугуна.

«Если будет возможность, передайте Александру Григорьевичу письмо, которое поможет сэкономить деньги на закупках чугуна для ОАО «МТЗ», — оставил комментарий пользователь «prigorkin».

Напомним, глава ЦИК Лидия Ермошина, комментируя желание Марии Василевич, выразила свою точку зрения о том, что депутатами должны становиться зрелые и опытные люди. 18 ноября она сообщила о победе «Мисс Беларусь-2018» такими словами: «Избрана Василевич Мария - наша прыгажуня что называется».

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мисс Беларусь 2018» 22-летняя Мария Василевич, избранная на нынешних выборах депутатом в палату представителей, возмутилась статьей в The Times о ее «романтической...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Иране начались аресты лидеров протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика