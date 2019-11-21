«Прыгажуня» Василевич обвинила The Times во лжи

«Мисс Беларусь 2018» 22-летняя Мария Василевич, избранная на нынешних выборах депутатом в палату представителей, возмутилась статьей в The Times о ее «романтической связи» с Лукашенко.

После выборов в парламент 18 ноября британское издание The Times опубликовало статью «Королева красоты белорусского диктатора «выиграла» место в парламенте», пишет reform.by .

В статье написано, что Мария Василевич стала самым молодым депутатом в Беларуси благодаря «сфальсифицированным выборам» и «романтической связи» с Александром Лукашенко.

Отмечается, что девушка часто появляется в окружении 65-летнего президента и его сына на публике. После победы на конкурсе Василевич присутствовала с Лукашенко на спортивных мероприятиях и даже танцевала с ним на новогоднем балу. Белорусский президент назван «бывшим главой колхоза» и «последним диктатором Европы».

Статью перепечатали многие СМИ в разных странах и на разных языках. В ответ на это Мария Василевич опубликовала в своем Instagram заявление на русском и английском языках о том, что информация The Times является ложью. Она заявляила, что журналисты должны доносить объективную информацию, а не навязывать свое мнение.

«Кому доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты», - задала риторический вопрос Василевич.

Страницы девушки в социальных сетях все больше привлекают внимание пользователей. Например, один из комментаторов попросил ее замолвить слово президенту о закупке чугуна.

«Если будет возможность, передайте Александру Григорьевичу письмо, которое поможет сэкономить деньги на закупках чугуна для ОАО «МТЗ», — оставил комментарий пользователь «prigorkin».