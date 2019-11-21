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Разве это бизнес, если он не выдерживает ставки 12-15%? банкиры о доступности кредитов
Источник материала: Myfin
Его выступление состоялось в ходе презентации программы Европейского фонда Юго-Восточной Европы «Сила местной валюты» в рамках Недели предпринимательства в Минске. В Беларуси программа будет реализована через первого и крупнейшего партнера EFSE –
EFSE намерен в течение 3 лет предоставлять средства банкам и небанковским кредитным организациям, чтобы они могли увеличить кредитование малых и средних предприятий в местной валюте. Размер фонда в целом составляет около 1 млрд
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Европейский фонд Юго-Восточной Европы презентовал в Минске свою программу Сила местной валюты
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