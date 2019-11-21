Разве это бизнес, если он не выдерживает ставки 12-15%? банкиры о доступности кредитов

Источник материала: Myfin



Виктор Бабарико (в центре слева) и инвестиционный менеджер Finance in Motion GmbH Андрей Столяр (в центре справа). Фото Myfin.by

Его выступление состоялось в ходе презентации программы Европейского фонда Юго-Восточной Европы «Сила местной валюты» в рамках Недели предпринимательства в Минске. В Беларуси программа будет реализована через первого и крупнейшего партнера EFSE – Белгазпромбанк .