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Лукашенко оценил надежность белорусской спецсвязи
22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать защищенную мобильную связь в Беларуси – такое поручение дал президент Александр Лукашенко. Наработки есть: правительственная спецсвязь в Беларуси уже сегодня максимально надежна, передает телеканал «МИР 24».
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Для разработки защищенной правительственной связи в Беларуси существует даже собственная научная школа.
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