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Лукашенко оценил надежность белорусской спецсвязи

22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развивать защищенную мобильную связь в Беларуси – такое поручение дал президент Александр Лукашенко. Наработки есть: правительственная спецсвязь в Беларуси уже сегодня максимально надежна, передает телеканал «МИР 24».

«У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь. Но самое главное – что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств. Многие системы, которые мы создали, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь», – сказал Лукашенко.
    
Для разработки защищенной правительственной связи в Беларуси существует даже собственная научная школа. Ее специалисты разработали уникальную систему, не имеющую аналогов на постсоветском пространстве. Она мгновенно реагирует на любые вмешательства.



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Для разработки защищенной правительственной связи в Беларуси существует даже собственная научная школа.
 
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