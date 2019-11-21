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Заряд на семерых: у кроссовера Mercedes GLS появилась «горячая» AMG-версия

22.11.2019 07:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С момента дебюта Mercedes GLS нового поколения прошло без малого полгода: сперва немцы показали стандартные модификации машины, а теперь подоспела самая мощная версия, украшенная шильдиками AMG.


Технически новый Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+ близок к другим моделям с 63-м индексом. Кроссовер оснащен форсированной версией четырехлитрового битурбо-V8 — он развивает 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента и дополнен 48-вольтовым стартер-генератором гибридной системы EQ Boost (на короткое время он добавляет к отдаче мотора 22 силы и 250 Нм).


Двигатель работает в комбинации с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси. По паспорту до первой «сотни» GLS 63 может ускориться за 4,2 секунды, максимальная скорость по умолчанию ограничена на отметке 250 км/ч (с опциональным пакетом AMG Driver’s — 280 км/ч).


У GLS 63 внушительный список опций, включая адаптивную пневмоподвеску AMG Active Ride Control с активными стабилизаторами, развлекательную систему для седоков заднего ряда и колесные диски диаметром до 23 дюймов. В салоне появились AMG-руль с приплюснутым ободом, спортивные сиденья, измененное оформление виртуальных приборов и специфический декор.


Старт продаж самого мощного и динамичного GLS запланирован на первый квартал 2020 года, стоимость Mercedes-AMG пока не озвучила.

 
 
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С момента дебюта Mercedes GLS нового поколения прошло без малого полгода: сперва немцы показали стандартные модификации машины, а теперь подоспела самая мощная версия,...
 
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