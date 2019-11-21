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В Бресте работает выставка «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911-1912 гады»

22.11.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 ноября в 16 в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911-1912 гады».

В Бресте работает выставка «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911-1912 гады»

Если вы не знали, то теперь можете воочию увидеть, что 100 лет назад лето на Полесье было жарким, белорусы ходили босыми, фотографировались спокойно, не пряча лицо, не скрывая любопытства к диковинному человеку с фотоаппаратом. Иногда – позируя, иногда – не отвлекаясь от своего занятия. Будь то устройство замысловатых стогов сена, разбрасывание зерна, изготовление домашней утвари из глины или игры с детьми

В Бресте работает выставка «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911-1912 гады»

Оригиналы – 442 фотопластинки - хранятся в отделе рукописей Библиотеки Вильнюсского университета (Литва).

В Бресте работает выставка «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911-1912 гады»

На выставке представлены около 70 фотографий, которые были сделаны известным белорусским этнографом Исааком Сербовым (1871-1943) в 1911 и 1912 годах во время дозволенных экспедиций по Полесью, 73 населённых пункта в Минской, Брестской, Гомельской и Могилёвской областях попали в кадр старинного Кодака. Подобный фотоаппарат из фондов Брестского областного краеведческого музея можно увидеть в экспозиции.

 
 
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  21 ноября в 16 в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911-1912 гады». Если вы не знали, то...
 
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