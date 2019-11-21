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«Так растерялись, что, убегая, теряли пистолеты». Как 22 года назад полешуки в деревне разгромили ОМОН

22.11.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В 1997 году жители деревни Оброво Ивацевичского района «разгромили» омоновцев, которые «приехали наводить порядок». Милиционеры настолько не ожидали отпора полешуков, что даже потеряли пистолеты. Как это было, вспоминает «Радыё Свабода» — они съездили в Оброво, которая славится в Ивацевичском районе своей воинственностью, и узнали, почему же сельчане 20 лет назад напали на ОМОН.

«Так растерялись, что, убегая, теряли пистолеты». Как 22 года назад полешуки в деревне разгромили ОМОН

В этом году исполнилось 500 лет с первого известного упоминания Оброво в источниках

Сегодня нигде в интернете невозможно найти упоминания о том конфликте обровцев с ОМОНом. Но местные-то помнят:

— Мой сын женился тогда. На селе были 4 свадьбы. И вот этот ОМОН приехал порядки наводить — хватали тех, кто пьяный… А народ на свадьбе подвыпивший был, как дали им… Ну их избили, разбили их тогда капитально… Они сами виноваты, беременную женщину, кажется, ударили.

Еще один обровец, Иван, подтверждает: конфликт тогда действительно разгорелся из-за того, что милиционеры толкнули беременную женщину.

Свидетели тех событий рассказывают, что даже обровские женщины и дети бежали бить омоновцев. Женщины на свадьбах были в туфлях на высоких каблуках — так они их снимали и каблуками разбивали фары и мигалки на патрульном автомобиле милиции.

«Так растерялись, что, убегая, теряли пистолеты». Как 22 года назад полешуки в деревне разгромили ОМОН

Воинственные обровские гуси тоже не упустят возможности напасть на чужака

Обровцы говорят, что омоновцы тогда так растерялись, что, убегая, теряли пистолеты. Правда, оружие им сельчане потом вернули.

Но, как ни странно, наказаны тогда были не полешуки, а сами омоновцы: мол, некорректно вели себя с сельчанами, говорят жители Оброво.

Сейчас эта отдаленная от райцентра 500-летняя деревня постепенно разрушается. Хотя здесь до сих пор живут более тысячи жителей, количество их уменьшается — и здесь уже более 120 заброшенных домов.

«Так растерялись, что, убегая, теряли пистолеты». Как 22 года назад полешуки в деревне разгромили ОМОН

 
 
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  В 1997 году жители деревни Оброво Ивацевичского района «разгромили» омоновцев, которые «приехали наводить порядок». Милиционеры настолько не ожидали отпора...
 
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