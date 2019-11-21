Они побеждали до Домрачевой и Нойнер. Отгадайте 12 биатлонисток 90-х и 2000-х!

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Дарья Домрачева, Магдалена Нойнер, Тура Бергер, Анастасия Кузьмина, Кайса Макарайнен — этим биатлонисткам практически не было равных в последнее десятилетие. А помните, кто побеждал в конце 90-х и начале 2000-х? Попробуйте отгадать 12 биатлонисток предыдущего поколения с помощью наших подсказок.