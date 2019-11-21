Какой процент предложат банки сегодня, если принести рубли на 2−3 года

Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года в большинстве банков немного уменьшились, так же, как и ставки на год. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com посмотрели, куда сейчас можно отнести белорусские рубли на долгий срок.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ставки в этом месяце подняли только Беларусбанк (на 0,17% годовых по вкладу на два года и на 0,27% по вкладу на три года) и Банк Дабрабыт (+1% годовых по вкладу на 3 года).

Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 13,01% годовых. Такая ставка есть лишь в одном банке и только со сроком размещения 3 года ( Банк Решение ).

Самая популярная ставка — 12,7% годовых ( ВТБ Банк (Беларусь) , МТБанк , Франсабанк ).

Банк, депозит Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня отзывный / безотзывный Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 2, 3 года 12,87% (-), 12,7% безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 26 месяцев 12,1% (-0,1%), 12% безотзывный Белагропромбанк, Стандарт на 2, 3 года 12% (-0,5%), 11,5% безотзывный Беларусбанк, Классик на 2 года 11,83% (+0,17%), 12,1% безотзывный Беларусбанк, Классик детский на 3 года 11,93% (+0,27%), 12,2% безотзывный Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д на 2 года 10,5% (-), 10,5% безотзывный Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10,5% (-), 10,5% безотзывный Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный 6,9% (-), 6,9% отзывный Белинвестбанк, Личный выбор на 2, 3 года 11,95% (-), 11,95% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй на 2, 3 года 10,25% (-), 10,25% безотзывный Банк Решение, Формула успеха на 3 года 13,01% (-), 13,01% безотзывный Банк Дабрабыт, Вклад «Шчодры» на 3 года 11% (+1), 12% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс 12,5% (-), 12,5% безотзывный МТБанк, МТБелки на 36 месяцев 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный Паритетбанк, Клевер на 2, 3 года 12,8% (-1,7%), 11% безотзывный Статусбанк, Запасливые бабки на 2 года 7% (-), 7% отзывный Франсабанк, Верный расчет на 2 года 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный

Банк, депозит Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter (безотзывный) на 2, 3 года 12,87% (-), 12,7% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) на 26 месяцев 12,1% (-0,1%), 12% Белагропромбанк, Стандарт (безотзывный) на 2, 3 года 12% (-0,5%), 11,5% Беларусбанк, Классик (безотзывный) на 2 года 11,83% (+0,17%), 12,1% Беларусбанк, Классик детский (безотзывный) на 3 года 11,93% (+0,27%), 12,2% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д (безотзывный) на 2 года 10,5% (-), 10,5% Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10,5% (-), 10,5% Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) 6,9% (-), 6,9% Белинвестбанк, Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный) 11,95% (-), 11,95% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный) 10,25% (-), 10,25% Банк Решение, Формула успеха на 3 года (безотзывный) 13,01% (-), 13,01% Банк Дабрабыт, Вклад «Шчодры» на 3 года (безотзывный) 11% (+1), 12% Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный) 12,5% (-), 12,5% МТБанк, МТБелки на 36 месяцев (безотзывный) 12,87% (-0,17%), 12,7% Паритетбанк, Клевер на 2, 3 года (безотзывный) 12,8% (-1,7%), 11% Статусбанк, Запасливые бабки на 2 года (отзывный) 7% (-), 7% Франсабанк, Верный расчет на 2 года (безотзывный) 12,87% (-0,17%), 12,7%

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