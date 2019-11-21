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Какой процент предложат банки сегодня, если принести рубли на 2−3 года

22.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года в большинстве банков немного уменьшились, так же, как и ставки на год. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com посмотрели, куда сейчас можно отнести белорусские рубли на долгий срок.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ставки в этом месяце подняли только Беларусбанк (на 0,17% годовых по вкладу на два года и на 0,27% по вкладу на три года) и Банк Дабрабыт (+1% годовых по вкладу на 3 года).

Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 13,01% годовых. Такая ставка есть лишь в одном банке и только со сроком размещения 3 года (Банк Решение).

Самая популярная ставка — 12,7% годовых (ВТБ Банк (Беларусь), МТБанк, Франсабанк).

Банк, депозит

Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня

отзывный / безотзывный

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 2, 3 года

 12,87% (-), 12,7% безотзывный

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 26 месяцев

12,1% (-0,1%), 12%

безотзывный

Белагропромбанк,

Стандарт на 2, 3 года

12% (-0,5%), 11,5%

безотзывный

Беларусбанк,

Классик на 2 года

11,83% (+0,17%), 12,1%

безотзывный

Беларусбанк,

Классик детский на 3 года

11,93% (+0,27%), 12,2%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д на 2 года

10,5% (-), 10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10,5% (-), 10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный

6,9% (-), 6,9%

отзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2, 3 года

11,95% (-), 11,95%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 2, 3 года

10,25% (-), 10,25%

безотзывный

Банк Решение,

Формула успеха на 3 года

13,01% (-), 13,01%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Вклад «Шчодры» на 3 года

11% (+1), 12%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс

12,5% (-), 12,5%

безотзывный

МТБанк,

МТБелки на 36 месяцев

12,87% (-0,17%), 12,7%

безотзывный

Паритетбанк,

Клевер на 2, 3 года

12,8% (-1,7%), 11%

безотзывный

Статусбанк,

Запасливые бабки на 2 года

7% (-), 7%

отзывный

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

12,87% (-0,17%), 12,7%

безотзывный

Банк, депозит

Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (безотзывный) на 2, 3 года

 12,87% (-), 12,7%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный) на 26 месяцев

12,1% (-0,1%), 12%

Белагропромбанк,

Стандарт (безотзывный) на 2, 3 года

12% (-0,5%), 11,5%

Беларусбанк,

Классик (безотзывный) на 2 года

11,83% (+0,17%), 12,1%

Беларусбанк,

Классик детский (безотзывный) на 3 года

11,93% (+0,27%), 12,2%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д (безотзывный) на 2 года

10,5% (-), 10,5%

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10,5% (-), 10,5%

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)

6,9% (-), 6,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный)

11,95% (-), 11,95%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный)

10,25% (-), 10,25%

Банк Решение,

Формула успеха на 3 года (безотзывный)

13,01% (-), 13,01%

Банк Дабрабыт,

Вклад «Шчодры» на 3 года (безотзывный)

 11% (+1), 12%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный)

12,5% (-), 12,5%

МТБанк,

МТБелки на 36 месяцев (безотзывный)

12,87% (-0,17%), 12,7%

Паритетбанк,

Клевер на 2, 3 года (безотзывный)

12,8% (-1,7%), 11%

Статусбанк,

Запасливые бабки на 2 года (отзывный)

7% (-), 7%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года (безотзывный)

12,87% (-0,17%), 12,7%

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