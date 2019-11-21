Какой процент предложат банки сегодня, если принести рубли на 2−3 года
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Источник материала:
Tut.by
Ставки по длинным депозитам в национальной валюте сроком на 2 и на 3 года в большинстве банков немного уменьшились, так же, как и ставки на год. FINANCE.TUT.BY вместе с посмотрели, куда сейчас можно отнести белорусские рубли на долгий срок. currency.com Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Ставки в этом месяце подняли только
(на 0,17% годовых по вкладу на два года и на 0,27% по вкладу на три года) и Беларусбанк (+1% годовых по вкладу на 3 года). Банк Дабрабыт
Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 13,01% годовых. Такая ставка есть лишь в одном банке и только со сроком размещения 3 года (
). Банк Решение
Самая популярная ставка — 12,7% годовых (
, ВТБ Банк (Беларусь) , МТБанк ). Франсабанк
Банк, депозит
Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня
отзывный / безотзывный
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter на 2, 3 года
12,87% (-), 12,7%
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 26 месяцев
12,1% (-0,1%), 12%
безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт на 2, 3 года
12% (-0,5%), 11,5%
безотзывный
Беларусбанк,
Классик на 2 года
11,83% (+0,17%), 12,1%
безотзывный
Беларусбанк,
Классик детский на 3 года
11,93% (+0,27%), 12,2%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д на 2 года
10,5% (-), 10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
10,5% (-), 10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный
6,9% (-), 6,9%
отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2, 3 года
11,95% (-), 11,95%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 2, 3 года
10,25% (-), 10,25%
безотзывный
Банк Решение,
Формула успеха на 3 года
13,01% (-), 13,01%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Вклад «Шчодры» на 3 года
11% (+1), 12%
безотзывный
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24 плюс
12,5% (-), 12,5%
безотзывный
МТБанк,
МТБелки на 36 месяцев
12,87% (-0,17%), 12,7%
безотзывный
Паритетбанк,
Клевер на 2, 3 года
12,8% (-1,7%), 11%
безотзывный
Статусбанк,
Запасливые бабки на 2 года
7% (-), 7%
отзывный
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
12,87% (-0,17%), 12,7%
безотзывный
Банк, депозит
Ставка в сентябре (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter (безотзывный) на 2, 3 года
12,87% (-), 12,7%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад (безотзывный) на 26 месяцев
12,1% (-0,1%), 12%
Белагропромбанк,
Стандарт (безотзывный) на 2, 3 года
12% (-0,5%), 11,5%
Беларусбанк,
Классик (безотзывный) на 2 года
11,83% (+0,17%), 12,1%
Беларусбанк,
Классик детский (безотзывный) на 3 года
11,93% (+0,27%), 12,2%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д (безотзывный) на 2 года
10,5% (-), 10,5%
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
10,5% (-), 10,5%
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)
6,9% (-), 6,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный)
11,95% (-), 11,95%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный)
10,25% (-), 10,25%
Банк Решение,
Формула успеха на 3 года (безотзывный)
13,01% (-), 13,01%
Банк Дабрабыт,
Вклад «Шчодры» на 3 года (безотзывный)
11% (+1), 12%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный)
12,5% (-), 12,5%
МТБанк,
МТБелки на 36 месяцев (безотзывный)
12,87% (-0,17%), 12,7%
Паритетбанк,
Клевер на 2, 3 года (безотзывный)
12,8% (-1,7%), 11%
Статусбанк,
Запасливые бабки на 2 года (отзывный)
7% (-), 7%
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года (безотзывный)
12,87% (-0,17%), 12,7%
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда сейчас можно отнести белорусские рубли на долгий срок.
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