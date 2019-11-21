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Работает по 12 часов в день и не ездит в отпуск. Как живет холостяк Андрусь Bezdar
Источник материала: Tut.by
Архитектор и дизайнер Андрей Маковский (творческий псевдоним — Андрусь Bezdar) открыл свое дело в 20 лет. Сейчас ему 29 и он ведет три параллельных проекта, а в свободное время строит загородный дом. Вместе с
«Тусовались, хвастались офисом и занимались архитектурой»
— Мне всегда нравилось рисовать. Но, повзрослев, я понял: художество не сможет прокормить ни меня, ни уж тем более семью. Поэтому выбрал архитектуру, которая позволяет совместить рациональность и эмоции, — рассказывает Андрей. — На третьем курсе я задумался о том, сколько времени придется потратить впустую. Пока доучишься, пока отработаешь распределение, пока откроешь и раскрутишь свою фирму. Вот тебе и 30! Поэтому мы с другом Лешей Кораблевым в свои 20 лет открыли студию ZROBYM architects.
Первые три года ребята работали почти бесплатно.
— Сейчас квадратный метр дизайна в нашей студии стоит около 140 рублей. А в начале брали 100 рублей за проект, над которым работали два-три месяца. Нам нужно было собрать портфолио и раскрутиться. Даже расклеивали объявления по подъездам новостроек, — вспоминает герой.
Чуть позже друзья сняли самый дешевый офис около университета, попросили у завхоза списанную мебель и пригласили на работу студентов колледжа.
— Как-то к нам пришел клиент и начал раскачиваться на стуле. В тот момент я думал: «Только бы этот старенький стул не развалился!», — смеется Андрей. — Но было классно: мы тусовались, хвастались офисом и занимались архитектурой.
Через три года ZROBYM architects стала довольно известной студией:
— На распределении комиссия спросила, точно ли нас туда берут. Мы с Лешей посмеялись и погнали работать дальше.
Сейчас у студии есть заказы не только из Беларуси, но и из стран Европы, Азии, Америки. Например, проект отеля в Мекке — закрытом и священном для мусульман городе в Саудовской Аравии.
«Путешествия совмещаю с работой»
Утро нашего героя начинается в семь-восемь утра.
— Но я очень хочу просыпаться в шесть! Даже поставил себе уроки английского по утрам, чтобы рано вставать. Надеюсь, получится, — рассказывает парень. — Завтракаю обычно бутербродами и бананом, потом еду в офис, мотаюсь по делам в городе и возвращаюсь домой около девяти-десяти вечера. Каждый месяц мы делаем около 50 проектов, поэтому работы очень много.
На кухне Андрея все минималистично: две тарелки, две кружки, сковорода, кофемашина и умный чайник, которым можно управлять с помощью смартфона.
— Я часто обедаю в городе: например, очень нравится восточная кухня. Дома готовлю только что-нибудь простое. Хотя, вроде как, могу сделать мясо на гриле, — делится парень.
Каждую субботу холостяк сам убирает квартиру. Правда, он уже выбрал робот-пылесос в помощь.
— Честно говоря, домашние дела вообще перестали быть чем-то сложным. Машина стирает и сушит, робот убирает, мультиварка готовит, посудомойка моет посуду. Кайф! Единственное, с чем сложно справляться, так это панорамное остекление в пол. Тут выручает клининг.
Герой считает, что главная обязанность мужчины — приносить в дом деньги, а женщины — создавать уют. Что касается уборки и готовки, тут поможет бытовая техника.
В свободное время архитектор работает еще над тремя проектами:
— Мы параллельно занимаемся дизайном мебели, одежды и строительством модульных домов. На это уходит практически все мое время. Дома не сижу никогда: встречаюсь с друзьями, вместе мы ходим в кафе и бары. Иногда навещаю родителей. Путешествия пока что совмещаю с работой.
Герой не позволяет себе отпуск и выходные. По субботам и воскресеньям он просто работает немного меньше, чем в будни: например, 5 часов вместо 12.
Несмотря на то, что в детстве Андрей занимался каратэ, сейчас спорта в его расписании нет. Максимум — утренняя зарядка. Какое-то время парень ходил в тренажерный зал, но потом зрение стало падать, и тренировки пришлось оставить.
Раньше мы уже
Андрей говорит, что уже устал быть холостяком.
— Все вокруг не первый год твердят о свадьбе. Особенно родители: им-то внуков хочется. Правда, мама сказала, что следующий год високосный, поэтому жениться, мол, нельзя. Еще год гуляю, — смеется парень. — Хотя хочется возвращаться домой к любимому человеку и готовить рассольник вместе.
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Новый герой проекта «Белорусские холостяки» - Андрусь Bezdar. Мы узнали, как герой живет, работает и отдыхает. *Партнерский материал
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