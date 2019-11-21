Работает по 12 часов в день и не ездит в отпуск. Как живет холостяк Андрусь Bezdar

Источник материала: Tut.by

Архитектор и дизайнер Андрей Маковский (творческий псевдоним — Андрусь Bezdar) открыл свое дело в 20 лет. Сейчас ему 29 и он ведет три параллельных проекта, а в свободное время строит загородный дом. Вместе с Maggi мы встретились на кухне Андрея, чтобы приготовить рассольник и узнать, почему герой точно не женится в следующем году.

Проект «Белорусские холостяки» продолжается. Он посвящен известным неженатым белорусам, которые рассказывают о своем отношении к семье и домашним обязанностям. Мы узнаём, как эти мужчины выстраивают распорядок дня, чем занимаются в свободное время, а также расспрашиваем их о карьерных и личных планах.

«Тусовались, хвастались офисом и занимались архитектурой»

— Мне всегда нравилось рисовать. Но, повзрослев, я понял: художество не сможет прокормить ни меня, ни уж тем более семью. Поэтому выбрал архитектуру, которая позволяет совместить рациональность и эмоции, — рассказывает Андрей. — На третьем курсе я задумался о том, сколько времени придется потратить впустую. Пока доучишься, пока отработаешь распределение, пока откроешь и раскрутишь свою фирму. Вот тебе и 30! Поэтому мы с другом Лешей Кораблевым в свои 20 лет открыли студию ZROBYM architects.





Первые три года ребята работали почти бесплатно.

— Сейчас квадратный метр дизайна в нашей студии стоит около 140 рублей. А в начале брали 100 рублей за проект, над которым работали два-три месяца. Нам нужно было собрать портфолио и раскрутиться. Даже расклеивали объявления по подъездам новостроек, — вспоминает герой.

Чуть позже друзья сняли самый дешевый офис около университета, попросили у завхоза списанную мебель и пригласили на работу студентов колледжа.

— Как-то к нам пришел клиент и начал раскачиваться на стуле. В тот момент я думал: «Только бы этот старенький стул не развалился!», — смеется Андрей. — Но было классно: мы тусовались, хвастались офисом и занимались архитектурой.

Через три года ZROBYM architects стала довольно известной студией:

— На распределении комиссия спросила, точно ли нас туда берут. Мы с Лешей посмеялись и погнали работать дальше.





Сейчас у студии есть заказы не только из Беларуси, но и из стран Европы, Азии, Америки. Например, проект отеля в Мекке — закрытом и священном для мусульман городе в Саудовской Аравии.

«Путешествия совмещаю с работой»

Утро нашего героя начинается в семь-восемь утра.

— Но я очень хочу просыпаться в шесть! Даже поставил себе уроки английского по утрам, чтобы рано вставать. Надеюсь, получится, — рассказывает парень. — Завтракаю обычно бутербродами и бананом, потом еду в офис, мотаюсь по делам в городе и возвращаюсь домой около девяти-десяти вечера. Каждый месяц мы делаем около 50 проектов, поэтому работы очень много.



Сегодня герой готовит обед на недавно сделанной кухне. В меню — рассольник с картошкой, перловой крупой и специями

На кухне Андрея все минималистично: две тарелки, две кружки, сковорода, кофемашина и умный чайник, которым можно управлять с помощью смартфона.

— Я часто обедаю в городе: например, очень нравится восточная кухня. Дома готовлю только что-нибудь простое. Хотя, вроде как, могу сделать мясо на гриле, — делится парень.

Каждую субботу холостяк сам убирает квартиру. Правда, он уже выбрал робот-пылесос в помощь.





— Честно говоря, домашние дела вообще перестали быть чем-то сложным. Машина стирает и сушит, робот убирает, мультиварка готовит, посудомойка моет посуду. Кайф! Единственное, с чем сложно справляться, так это панорамное остекление в пол. Тут выручает клининг.

Герой считает, что главная обязанность мужчины — приносить в дом деньги, а женщины — создавать уют. Что касается уборки и готовки, тут поможет бытовая техника.





В свободное время архитектор работает еще над тремя проектами:

— Мы параллельно занимаемся дизайном мебели, одежды и строительством модульных домов. На это уходит практически все мое время. Дома не сижу никогда: встречаюсь с друзьями, вместе мы ходим в кафе и бары. Иногда навещаю родителей. Путешествия пока что совмещаю с работой.

Герой не позволяет себе отпуск и выходные. По субботам и воскресеньям он просто работает немного меньше, чем в будни: например, 5 часов вместо 12.





Несмотря на то, что в детстве Андрей занимался каратэ, сейчас спорта в его расписании нет. Максимум — утренняя зарядка. Какое-то время парень ходил в тренажерный зал, но потом зрение стало падать, и тренировки пришлось оставить.

Раньше мы уже рассказывали , что Андрей строит собственный загородный дом в современном стиле. Постройка будет одноэтажной, все стены — стеклянными. Дом дополнят гараж и уличный бассейн. После постройки герой хочет переехать туда. Он поделился рендерами своего дома.



Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

Фото из личного архива героя

Андрей говорит, что уже устал быть холостяком.

— Все вокруг не первый год твердят о свадьбе. Особенно родители: им-то внуков хочется. Правда, мама сказала, что следующий год високосный, поэтому жениться, мол, нельзя. Еще год гуляю, — смеется парень. — Хотя хочется возвращаться домой к любимому человеку и готовить рассольник вместе.

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