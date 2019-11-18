Служба в армии — это интересно

Источник материала: Клiч Радзiмы

Михаил Чернявский из городского поселка Шарковщина окончил среднюю школу № 1, после чего освоил специальность инженера-программиста в Белорусском государственном технологическом университете. Работал по своему профилю на частном предприятии, но когда получил повестку — поставил карьеру на паузу и отправился исполнить свой конституционный долг. Местом прохождения срочной военной службы для Михаила стала ИТ-рота в Военной академии.

— В нашу роту был, не побоюсь этого слова, конкурс, — рассказал Михаил. — Многие программисты хотели и в армии заниматься информационными технологиями. Но далеко не всем подвернулась такая возможность. Отобрали лучших. И очень приятно, что я оказался в их числе.

Михаил не скрывает, что сразу было несколько сложно. Но парень быстро адаптировался и гармонично влился в армейский ритм. С первых дней он зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный военнослужащий, лидер. Этого не оставили без внимания командиры. Поэтому наш земляк спустя некоторое время получил должность заместителя командира взвода, а в запас уволился в звании «сержант».

— В армии интересно, — поделился Михаил. — Здесь ты не один, а всегда с подчиненными и командирами. Поэтому любые проблемы решаются сообща. В сплоченном коллективе любая преграда — не преграда. Армия дает правильные понятия о жизни, прививает культуру поведения, общения и даже мыслей. Она дисциплинирует и воспитывает, а это как раз то, что нужно амбициозному специалисту для достижения еще больших успехов в своей карьере.

Самым эмоциональным и запоминающимся для Михаила оказался день принятия Военной присяги. Когда в торжественной обстановке он принес клятву на верность Родине и стал полноправным защитником Отечества.

— Также много позитивных эмоций осталось от встречи с Президентом нашей страны, — заметил наш земляк. — Он посещал нашу роту, общался с военнослужащими. Обсуждали вопросы, связанные с дальнейшим развитием информационных технологий в армейской среде. Очень приятно, что главу государства интересуют такие вещи. Мне тоже очень важно успешное развитие Беларуси во всех направлениях, ведь это моя Родина, где живут мои родители, родственники, друзья, где планирую провести свою жизнь и я.

В свободное время Михаил, как командир, занимался решением различных организационных вопросов, возникающих у личного состава. А также занимался спортом и саморазвитием — читал книги.

— Особенно люблю читать техническую литературу, — рассказал Михаил. — В ней черпаю знания, связанные с моей сферой деятельности. Полученную информацию обсуждали с товарищами, делились своими мыслями, опытом. В таких дискуссиях мы проводили много времени. Ну и конечно нельзя без спорта, особенно при такой сидячей работе, которой занимаемся мы, программисты. Поэтому мы регулярно бегали и играли в настольный теннис.

На днях срочная военная служба для Михаила подошла к концу. Исполнив долг сполна, он планирует вернуться на прежнее место работы. И с новыми силами, знаниями и опытом приступить к покорению очередных вершин в сфере ИТ.

Татьяна ЧЕРНУХО,

специальный корреспондент ВИА «ВАЯР».