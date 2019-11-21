КХЛ: «Динамо» разгромно проиграло «Спартаку»

Источник материала: Аргументы и факты

У «Спартака» забросили Федоров (10-я), Даугавиньш (14-я, 35-я), Хохлачев (34-я, 44-я), Никонцев (42-я), Цыплаков (56-я). На это «Динамо» ответило двумя голами в исполнении Паре (3-я) и Пулккинена (12-я). Счёт матча: 7:2 в пользу хозяев.

– Мне понравился старт матча в нашем исполнении, особенно, в первые 5-7 минут. Было ощущение, что мы готовы сражаться с соперником. Смогли реализовать большинство. Но потом, как это с нами часто бывает, мы нашли способ отдать преимущество. Стали слишком рано принимать решения, проигрывать в единоборствах, - прокомментировал результат главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

По словам тренера, во втором периоде команда просто перестала кататься и работать так, как необходимо это делать против команды, которая играла вчера.

- Тактически мы отдали нити игры сопернику и они воспользовались этим. «Спартак» также умело сыграл на нашей молодости и неопытности и смог реализовать свои моменты. В третьем периоде все было примерно так же. Мы быстро пропустили две шайбы в самом начале периода, что окончательно лишило нас веры. Очень разочаровывающий результат.