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КХЛ: «Динамо» разгромно проиграло «Спартаку»

22.11.2019 09:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» разгромно проиграло «Спартаку»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

У «Спартака» забросили Федоров (10-я), Даугавиньш (14-я, 35-я), Хохлачев (34-я, 44-я), Никонцев (42-я), Цыплаков (56-я). На это «Динамо» ответило двумя голами в исполнении Паре (3-я) и Пулккинена (12-я). Счёт матча: 7:2 в пользу хозяев. 

– Мне понравился старт матча в нашем исполнении, особенно, в первые 5-7 минут. Было ощущение, что мы готовы сражаться с соперником. Смогли реализовать большинство. Но потом, как это с нами часто бывает, мы нашли способ отдать преимущество. Стали слишком рано принимать решения, проигрывать в единоборствах, - прокомментировал результат главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

По словам тренера, во втором периоде команда просто перестала кататься и работать так, как необходимо это делать против команды, которая играла вчера. 

- Тактически мы отдали нити игры сопернику и они воспользовались этим. «Спартак» также умело сыграл на нашей молодости и неопытности и смог реализовать свои моменты. В третьем периоде все было примерно так же. Мы быстро пропустили две шайбы в самом начале периода, что окончательно лишило нас веры. Очень разочаровывающий результат.

В настоящий момент «Динамо» с 23 очками в активе занимает последнее место «регулярки» западной конференции. 

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Теги: Минск
 
 
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Минчане в гостях пропустили семь шайб.
 
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