Куда сходить 22−24 ноября? Вот 10 идей, которые делают этот уикенд отличным

Источник материала: Tut.by

Ну что, Минск, как будем отрываться в эти выходные? Если планов пока нет, AFISHA.TUT.BY собрала несколько отличных идей, которые не должны пройти мимо вас. Мы проанализировали статистику всех мероприятий на уикенд на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделили страницы, которые минчане чаще всего просматривали в период с 18 по 21 ноября. Делимся этим знанием с вами и щедро добавляем бонусов от редакции.

Сходить на премьеру в кино — «Давай разведемся!»



Кадр из фильма «Давай разведемся!»

Когда: все выходные Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности… Это симпатичное российское кино, и не абы с кем, а с Анной Михалковой в главной роли. Режиссер Анна Пармас (вы знаете ее как минимум по клипу «Экспонат») получила за эту картину призы в категории «Лучший сценарий» и «Лучший дебют» главного фестиваля российского кино — «Кинотавр», что уже как минимум повод присмотреться к фильму чуть внимательнее, нежели просто как к комедии. Хотя и поводов посмеяться найдется предостаточно.

Бонус от редакции: если российские комедии — не совсем то, что вас интересует по жизни, то вот в прокате еще один свежак — «Малыш Джо» . Эстетское кино, над которым можно подумать как над очередным эпизодом «Черного зеркала».

Полный график кинопремьер Минска

Угореть на концерте «Ленинграда»



Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Когда: 25 ноября 19.00 Где: Минск-Арена Сколько: 54 — 134 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

В марте Сергей Шнуров объявил о том, что распускает группировку «Ленинград» и сам уходит на заслуженный отдых, а тур 2019 года станет последним, в том числе и воскресный концерт в Минске, 24 ноября. Билеты на него разлетелись мгновенно, и «Ленинград» объявил еще один дикий угар в «Минск-Арене» 25 ноября. Обратите внимание, что это понедельник, но в качестве исключения мы добавляем концерт в эту подборку, билеты на него все еще есть. Да и кто откажется продлить себе выходные на один вечер?

Бонус от редакции: ну или на концерт Face сходите: из нескромного капризного мальчика Ваня давно вырос в одну из самых интересных рэп-звезд современной России. Концерт пройдет в Prime Hall 24 ноября, двери — с 19.00.

Все концерты в Минске и регионах

Потусить на вечеринке с Mujuice





Когда: 23 ноября, 23.00 Где: Лоу-Фай Кастомс Сколько: 10 рублей

Да-да, вы не ослышались: модный электронщик Mujuice даст вечеринку-концерт в небольшом минском клубе и попросит за этого всего 10 рублей. Он отыграет атмосферную лайв-программу, равноудаленную как от его резонансных релизов Cool Cool Death, Downshifting, так и от прошлогоднего сборника «забытых» треков Mistakes & Regrets. Свежая программа отсылает к bass-электронике и к старому, двадцатилетней давности, рейву. А если еще не были в Lo-Fi Customs, есть суперповод открыть для себя это местечко.

…Или побывать на необычной «Мечте»



Фото со страницы мероприятия во «ВКонтакте»

Когда: 23 октября, 23.00 Где: Ok16 Сколько: 15 — 25 рублей

Серия вечеринок «Мечта» представляет новую тусу с названием «Драма» — это большой ивент с двумя диаметрально противоположными танцполами и театральным перформансом. То есть на одних площадках будут играть техно, а на другой — всю ночь будут проходить читки пьес. Такая вот интересная коллаборация электронщины и современной драмы. Лайк!

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Выбраться на экспериментальный спектакль



Фото предоставлено организаторами

Когда: все выходные Где: на минских площадках Сколько: 6 рублей

Прямо сейчас в Минске проходит фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар». В этом году в конкурсе участвуют театры из 9 стран: профессионалы и любители, драма и комедия, пластика и эксперимент, приглашенные звезды и еще много других сюрпризов. Вы спросите: так, а что показывают в выходные? Делимся: в пятницу поставят спектакль кемеровского театра Factum Fatum о том, как сложно устроен человек; в субботу — французский «Зов сирен» о безумном моряке и сирене по имени Касталия; в воскресенье — постановку одного из лучших театров Грузии по пьесе франко-румынского драматурга Эжена Ионеско «Лысая певица». Берите билеты на все и не думайте! А как надумаете, подробнее о спектаклях мы писали тут .

Бонус от редакции: не забыли, что сегодня до 18.00 купить билеты на три самых скандальных спектакля сезона можно всего за 10 рублей? Будете потом остаток неуютного ноября и весь декабрь ходить в театр и радоваться, что позаботились об этом заранее.

Что смотреть в минских театрах

Угоститься на «Гастрофесте»



Фото: предоставлено Gastrofest

Когда: все выходные Где: в 20 минских кафе и ресторанах Сколько: 28 рублей

С 12 ноября в Минске проходит новый гастрофестиваль . В этот раз его тема — Seafood, то есть 20 заведений-участников предлагают гостям блюда из морепродуктов. Стоимость всех сетов по традиции единая, на этот раз — 28 рублей. О том, что предлагают попробовать, можете почитать тут — там же найдете уйму аппетитных сетов. В общем, ни в чем себе не отказывайте.

Посетить фестиваль фонариков



Фото: pixabay.com

Когда: 22 ноября, 18.00 — 19.30 / 23 ноября, 17.00 — 18.30 Где: Я. Брыля, 30 Сколько: один день — 20 рублей (взрослый + ребенок), на второго и последующих детей — по 10 рублей

Ноябрь — самый темный месяц в году. Снега еще нет, а листья уже опали и почернели. И вокруг нас все меньше и меньше света. Именно в это время вас и ваших малышей приглашают на праздник фонариков. В рамках фестиваля вы своими руками сделаете необычные поделки (конечно же, и сам фонарик), а потом отправитесь с ним в сад, чтобы «уложить землю спать на долгую зиму» — пишут организаторы. Праздник света длится в Минске два дня, программы — разные. Регистрация обязательна , а еще количество мест ограничено.

Все выставки Минска — в одном месте