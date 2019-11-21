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В Бресте состоялся первый показ фильма на белорусском языке «Возера радасці»

22.11.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В год 95-летия национального кино на больших экранах страны «Возера радасці». Сегодня в Бресте состоялся первый показ фильма на белорусском языке с хорошей дебютной кассой в столице.

В Бресте состоялся первый показ фильма на белорусском языке «Возера радасці»

Минские кинотеатры даже продлили прокат. А киноведы сравнили эффект премьеры «короткого метра» со всемирно известным «Прибытием поезда» братьев Люмьер – немного дерзко, но справедливо! До конца сеансов ещё никто не выходил.

Здесь начинается Родина. И сегодня Брест новый «причал». «Возера радасці» представляют в VIP-зале «Беларуси». Это самый популярный кинотеатр города. Зрители звонили, стояли у касс. Спрашивали, если ли билеты, вплоть до первого кадра на экране.

Режиссёр 30-минутного «Возера радасці» не смог этим вечером быть в Бресте. Дав старт прокату в Минске, Полуян уехал в Берлин. Драму про Ясю, живущую в белорусской деревне 1990-х, где всё замерло, номинировали на награду Немецкой киноакадемии.

«Возера радасці» показывают вместе с документальным «Краем жанчын». В картине Полуян запечатлел будни последних обитательниц Любеек. Село около Ляховичей стало декорацией и для игрового фильма. Это авторское кино, а не мейнстрим. Категория 12+.

Подробности смотрите в видеоинформации.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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