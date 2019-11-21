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Честная «Чёрная пятница» (суббота и воскресенье тоже!) от Karcher и никаких «скидок до 90%»
22.11.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Приближается последняя пятница ноября. Магазины всего мира делают большие скидки на многие товары. Например, в США реальное снижение цены достигает порой до 90%! К сожалению, Беларусь не может похвастаться такими показателями.
Читатели нашего сайта не раз делились в комментариях о том, как магазины сначала поднимали цены, а потом делали якобы огромные скидки. Мы же хотим рассказать вам о том, что будет происходить в Керхер-центре нашего города в «черную пятницу». Кстати, скидки в данном случае делаются от реальной цены. В этом вы можете убедиться сами, посетив
Итак, Керхер-центр предлагает самое большое снижение цен в этом году:
МИНИМОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Вымыть автомобиль, садовую дорожку, отмостку или фундамент дома теперь не составит проблем. Аппараты высокого давления Керхер прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова засияет безукоризненной чистотой.
ПЫЛЕСОСЫ
Ручные вертикальные, которые занимают минимум места при хранении. С аквафильтром. С мешком для мусора. Моющие. Аккумуляторные. Эти и другие пылесосы представлены в Керхер-центре на выбор покупателей. И теперь неважно, какого размера Ваш дом и насколько в нем много места для хранения техники - у Керхер можно найти пылесос, отвечающий всем Вашим запросам.
ПАРООЧИСТИТЕЛИ
Влажная уборка пола, чистка разных поверхностей на кухне или в ванной комнате, утюжка - пароочиститель легко справляется с пылью и грязью и удаляет до 99,99% бактерий на твёрдых поверхностях. Такая техника – оптимальное решение для людей, страдающих от астмы или аллергии, и для семей с маленькими детьми.
Преимущества пароочистителя:
• Подходит для уборки кафельных стен и полов, чистки умывальника и вытяжки, душевых кабин и ванн, зеркал, окон.
ТЕХНИКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА
С техникой для влажной уборки пола можно пылесосить и мыть пол одновременно – еще никогда это не было так просто, быстро и тщательно, при этом никакого контакта с грязной водой и негигиеничными напольными тряпками.
ЭЛЕКТРОВЕНИКИ
Удобнее метлы и быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов!
ОКОННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
Классическая мойка окон осталась в прошлом. Теперь чистые окна и зеркала можно получить без параллельного загрязнения стен и полов. Последнее поколение электрических стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности без разводов и капель грязной воды. А встроенный аккумулятор позволяет делать это в любом месте без необходимости искать розетку или другие источники питания.
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Радикально упрощают ход за дворовой территории и прививают профессиональный подход к подметанию. Метла и совок остаются в прошлом. Ведь при помощи подметальной машины Керхер можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее. При этом мусор сразу собирается в бункер машины. Быстро, легко, удобно – и исключительно чисто!
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ
Если листьев слишком много или они лежат на газоне, подметальной машины будет недостаточно. В таком случае на помощь придут аккумуляторные воздуходувки. В отличие от бензиновых, они экологичные, относительно тихие и не требуют возни с бензином, маслом и всем остальным. Данные аппараты позволяют быстро и без усилий удалить опавшие листья, обрезки живой изгороди и срезанную траву. Она также без труда справится с сыпучей или рыхлой грязью в доме или гараже. Неровные участки земли, углы и на бордюры, где не проходят подметальные машины, очистит воздуходувка!
НАСОСЫ
Полить сад, обеспечить дом водой, перекачать воду с одного места в другое - обычные задачи, которые возникают у живущих в частном доме. Насосы Керхер могут их решить. Поверхностные насосы подадут воду с бочки, цистерны или глубокой скважины с нужным Вам давлением. А дренажные насосы, наоборот, уберут ненужную воду: перед весенней очисткой бассейна или во время наводнения, например.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
А еще мы решили уточнить, какую технику брестчане покупают больше всего и на основании этого сделали подборку ТОП-3 товаров, на которые стоит обратить внимание в «черную пятницу»:
ПАРООЧИСТИТЕЛЬ SC 4 EASYFIX PREMIUM (WHITE)
Оснащение: защита от детей, регулятор расхода пара на рукоятке, система с 2 баками, интегрированная удобная воронка для заливки воды, комплект для уборки пола, EasyFix + удлинительная трубка (2 × 0.5 м), ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка (малая), круглая щетка (большая), обтяжка из микрофибры для ручной насадки, хранение с экономией места, паровой шланг с пистолетом (2 м).
Обычная цена:
Цена в «черную пятницу»: 494,40 руб.
МИНИМОЙКА K 5 COMPACT RELAUNCH
Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.
Обычная цена:
Цена в «черную пятницу»: 590,40 руб.
ПЫЛЕСОС С АКВАФИЛЬТРОМ DS 6 PREMIUM MEDICLEAN
DS 6 Premium – это пылесос для сухой уборки, который не только позволяет идеально очистить поверхности, но и получить на выходе на 99,99% очищенный воздух. Аквафильтр способствует увлажнению воздуха в помещении и гарантирует первую ступень очистки. Затем воздух проходит сквозь промежуточных фильтр, который защищает электродвигатель. И наконец почти чистый воздух пропускается через НЕРА-фильтр 13, который задерживает даже экскременты полевых клещей (самый распространенный аллерген в быту). Кроме того, НЕРА-13 не пропускает запахи. Турбощетка позволяет идеально очистить даже длинноворсные ковры. Поэтому этот пылесос идеально подходит для аллергиков, астматиков, маленьких детей и владельцев домашних животных.
Обычная цена:
Цена в «черную пятницу»: 614,40 руб.
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