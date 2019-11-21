Честная «Чёрная пятница» (суббота и воскресенье тоже!) от Karcher и никаких «скидок до 90%»

Источник материала: Виртуальный Брест

Приближается последняя пятница ноября. Магазины всего мира делают большие скидки на многие товары. Например, в США реальное снижение цены достигает порой до 90%! К сожалению, Беларусь не может похвастаться такими показателями.





Читатели нашего сайта не раз делились в комментариях о том, как магазины сначала поднимали цены, а потом делали якобы огромные скидки. Мы же хотим рассказать вам о том, что будет происходить в Керхер-центре нашего города в «черную пятницу». Кстати, скидки в данном случае делаются от реальной цены. В этом вы можете убедиться сами, посетив официальный сайт сейчас, а затем - в период действия «Черной пятницы».

Итак, Керхер-центр предлагает самое большое снижение цен в этом году: минус 20% почти на весь ассортимент техники ! Притом здесь продаются довольно полезные вещи для дома, двора или автомобиля. И сейчас вкратце мы ознакомимся с ними.

МИНИМОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ





Вымыть автомобиль, садовую дорожку, отмостку или фундамент дома теперь не составит проблем. Аппараты высокого давления Керхер прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова засияет безукоризненной чистотой. Подробнее>>>

ПЫЛЕСОСЫ





Ручные вертикальные, которые занимают минимум места при хранении. С аквафильтром. С мешком для мусора. Моющие. Аккумуляторные. Эти и другие пылесосы представлены в Керхер-центре на выбор покупателей. И теперь неважно, какого размера Ваш дом и насколько в нем много места для хранения техники - у Керхер можно найти пылесос, отвечающий всем Вашим запросам. Подробнее>>>

ПАРООЧИСТИТЕЛИ





Влажная уборка пола, чистка разных поверхностей на кухне или в ванной комнате, утюжка - пароочиститель легко справляется с пылью и грязью и удаляет до 99,99% бактерий на твёрдых поверхностях. Такая техника – оптимальное решение для людей, страдающих от астмы или аллергии, и для семей с маленькими детьми.

Преимущества пароочистителя:

• Подходит для уборки кафельных стен и полов, чистки умывальника и вытяжки, душевых кабин и ванн, зеркал, окон.

• Не нуждается в использовании моющих средств, благодаря чему его можно применять для уборки хромированных, керамических и эмалированных поверхностей.

• Позволяет навести порядок в труднодоступных местах – например, очистить межплиточные швы.

• Эффективно устраняет известковый налет.

• Нейтрализует запахи, что особенно актуально для владельцев домашних питомцев.

• Благодаря застежке-липучке Вам не придется наклоняться, чтобы закрепить микроволоконные салфетки на напольную насадку: просто прижмите насадку к салфетке.

• Оснащен функцией блокировки от детей.

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ТЕХНИКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА





С техникой для влажной уборки пола можно пылесосить и мыть пол одновременно – еще никогда это не было так просто, быстро и тщательно, при этом никакого контакта с грязной водой и негигиеничными напольными тряпками. Подробнее>>>

ЭЛЕКТРОВЕНИКИ





Удобнее метлы и быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов! Подробнее>>>

ОКОННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ





Классическая мойка окон осталась в прошлом. Теперь чистые окна и зеркала можно получить без параллельного загрязнения стен и полов. Последнее поколение электрических стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности без разводов и капель грязной воды. А встроенный аккумулятор позволяет делать это в любом месте без необходимости искать розетку или другие источники питания. Подробнее>>>

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ





Радикально упрощают ход за дворовой территории и прививают профессиональный подход к подметанию. Метла и совок остаются в прошлом. Ведь при помощи подметальной машины Керхер можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее. При этом мусор сразу собирается в бункер машины. Быстро, легко, удобно – и исключительно чисто! Подробнее>>>

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ





Если листьев слишком много или они лежат на газоне, подметальной машины будет недостаточно. В таком случае на помощь придут аккумуляторные воздуходувки. В отличие от бензиновых, они экологичные, относительно тихие и не требуют возни с бензином, маслом и всем остальным. Данные аппараты позволяют быстро и без усилий удалить опавшие листья, обрезки живой изгороди и срезанную траву. Она также без труда справится с сыпучей или рыхлой грязью в доме или гараже. Неровные участки земли, углы и на бордюры, где не проходят подметальные машины, очистит воздуходувка! Подробнее>>>

НАСОСЫ





Полить сад, обеспечить дом водой, перекачать воду с одного места в другое - обычные задачи, которые возникают у живущих в частном доме. Насосы Керхер могут их решить. Поверхностные насосы подадут воду с бочки, цистерны или глубокой скважины с нужным Вам давлением. А дренажные насосы, наоборот, уберут ненужную воду: перед весенней очисткой бассейна или во время наводнения, например. Подробнее>>>

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ

А еще мы решили уточнить, какую технику брестчане покупают больше всего и на основании этого сделали подборку ТОП-3 товаров, на которые стоит обратить внимание в «черную пятницу»:

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ SC 4 EASYFIX PREMIUM (WHITE)



Пароочиститель SC 4 EasyFix Premium – это возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для долива воды. Пароочиститель оснащен комплектом для уборки пола EasyFix, накладкой для чистки ковров, расширенным набором принадлежностей.

Оснащение: защита от детей, регулятор расхода пара на рукоятке, система с 2 баками, интегрированная удобная воронка для заливки воды, комплект для уборки пола, EasyFix + удлинительная трубка (2 × 0.5 м), ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка (малая), круглая щетка (большая), обтяжка из микрофибры для ручной насадки, хранение с экономией места, паровой шланг с пистолетом (2 м).

Обычная цена: 618,00 руб.

Цена в «черную пятницу»: 494,40 руб.

МИНИМОЙКА K 5 COMPACT RELAUNCH



Минимойка K 5 Compact Relaunch – это обновленная версия одного из бестселлеров в течении многих лет на рынке Беларуси. Новая конструкция аппарата позволяет использовать минимойку в вертикальном либо горизонтальном положении, а новая система хранения шланга позволяет аккуратно хранить рукав высокого давления непосредственно на корпусе. Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) – все это эффективно сочетается в данной модели с очень компактными габаритами.

Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.

Обычная цена: 738,00 руб.

Цена в «черную пятницу»: 590,40 руб.

ПЫЛЕСОС С АКВАФИЛЬТРОМ DS 6 PREMIUM MEDICLEAN



Пылесос DS 6 Premium с аквафильтром отличается высочайшей эффективностью: современная технология водной фильтрации гарантирует высокую силу всасывания, а низкое энергопотребление и отказ от приобретения фильтр-мешков обеспечивают экономию семейного бюджета. Это энергоэффективный аппарат, освежает и увлажняет воздух, обладает хорошей силой всасывания. Турбощетка в комплекте.

DS 6 Premium – это пылесос для сухой уборки, который не только позволяет идеально очистить поверхности, но и получить на выходе на 99,99% очищенный воздух. Аквафильтр способствует увлажнению воздуха в помещении и гарантирует первую ступень очистки. Затем воздух проходит сквозь промежуточных фильтр, который защищает электродвигатель. И наконец почти чистый воздух пропускается через НЕРА-фильтр 13, который задерживает даже экскременты полевых клещей (самый распространенный аллерген в быту). Кроме того, НЕРА-13 не пропускает запахи. Турбощетка позволяет идеально очистить даже длинноворсные ковры. Поэтому этот пылесос идеально подходит для аллергиков, астматиков, маленьких детей и владельцев домашних животных.

Обычная цена: 768,00 руб.

Цена в «черную пятницу»: 614,40 руб.

Где купить?



Выбрать и купить товары «чёрной пятницы» от Karcher можно в Керхер-центре нашего города или на его официальном сайте.



Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281



Телефон: (8 0162) 491 777 , +375 (44) 501 30 30 (Велком)



Сайт: karchershop.by , а товары «черной пятницы» ищите на специальной странице сайта



Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00



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