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За 9 месяцев с начала года Могилевская область перевыполнила целевой показатель по энергосбережению

22.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

За 9 месяцев с начала года Могилевская область перевыполнила целевой показатель по энергосбережениюПо данным представленной статотчетности в Могилевской области внедрено 1816 энергосберегающих мероприятий, суммарный объем экономии от которых составил 80,8 тысячи тонн условного топлива, что обеспечило выполнение областью целевого показателя по энергосбережению на уровне «минус» 4,4% при задании на 9 месяцев «минус» 3,6%.
 
Как сообщили в Могилевскомоблуправлениипо надзору за рациональным использованием ТЭР основной экономический эффект достигнут, в частности, за счет внедрения в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве  (40,2% от общего объема экономии), оптимизации схем теплоснабжения  (19,8%), внедрения автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения  (7,7% ), повышения эффективности работы котельных и технологических печей (6,8%).

mogilevnews.by
 
 
 
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По данным представленной статотчетности в Могилевской области внедрено 1816 энергосберегающих мероприятий, суммарный объем экономии от которых составил 80,8 тысячи...
 
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