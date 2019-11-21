За 9 месяцев с начала года Могилевская область перевыполнила целевой показатель по энергосбережению

Источник материала: Маяк Преднепровья

По данным представленной статотчетности в Могилевской области внедрено 1816 энергосберегающих мероприятий, суммарный объем экономии от которых составил 80,8 тысячи тонн условного топлива, что обеспечило выполнение областью целевого показателя по энергосбережению на уровне «минус» 4,4% при задании на 9 месяцев «минус» 3,6%.



Как сообщили в Могилевскомоблуправлениипо надзору за рациональным использованием ТЭР основной экономический эффект достигнут, в частности, за счет внедрения в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве (40,2% от общего объема экономии), оптимизации схем теплоснабжения (19,8%), внедрения автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения (7,7% ), повышения эффективности работы котельных и технологических печей (6,8%).