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Прямую телефонную линию проведет 23 ноября первый заместитель председателя облисполкома Василий Акулич

22.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 23 ноября первый заместитель председателя облисполкома Василий АкуличПрямую телефонную линию проведет 23 ноября первый заместитель председателя облисполкома Василий Иванович Акулич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые направления: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометеорология.

Одновременно со своими проблемами к заместителю председателя горисполкома Алле Александровне Галушко население Могилева сможет обратиться по телефону (0222) 42-21-02. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Могилева Андрей Викторович Кашевский ответит по телефону (0222) 72-31-38, первый заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Станислав Сергеевич Мысливец — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать первый заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель — (0225) 76-21-41. Управляющий делами администрации Ленинского района г. Бобруйска Светлана Витальевна Гриневецкая поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска Сергей Васильевич Лоцкий — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области Номер

телефона
Белыничский                 (02232) 55-689                
Бобруйский (0225) 74-52-11
Быховский (02231) 79-648
Глусский (02230) 78-978
Горецкий  (02233)76-426
Дрибинский (02248) 24-581
Кировский (02237)79-162
Климовичский (02244) 78-013
Кличевский (02236)78-952
Костюковичский (02245) 78-134
Краснопольский (02238) 79-955
Кричевский (02241) 20-780
Круглянский (02234) 79-565
Могилевский 42-39-28
Мстиславский (02240) 59-009
Осиповичский (02235) 50-335
Славгородский (02246) 796-25
Хотимский (02247) 79-298
Чаусский (02242) 789-87
Чериковский (02243) 793-78
Шкловский (02239) 41-331

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Прямую телефонную линию проведет 23 ноября первый заместитель председателя облисполкома Василий Иванович Акулич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на...
 
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