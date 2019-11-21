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Простая загадка на логику. Сумеете доказать существование двух людей в Минске?

22.11.2019 09:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта загадка довольно проста и вместе с тем вполне научна. Предположим, что в Минске есть два человека, имеющих совершенно одинаковое количество волос на голове. Ваша задача — назвать, с какой вероятностью эти два человека найдутся, и обосновать свой ответ.


Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Сразу просим не облегчать себе задачу. По опыту знаем, что часто люди отвечают: «Конечно, ответ — 100%, потому что в любом большом городе найдутся два абсолютно лысых человека». Так вот, такой ответ и обоснование не принимаются. Дерзайте!

Ответ и решение, как обычно, мы опубликуем в понедельник утром.

 
Теги: Минск
 
 
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