Рабочего в Минске убило рукавом для сброса мусора

Источник материала: Аргументы и факты

Вчера около 16.00 обрушился рукав для сброса строительного мусора. Он упал на стоявшего рядом 45-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Следователи осмотрели место происшествия, исследовали состояние рукава, наличие и способ его крепления. Опрашиваются очевидцы произошедшего, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности.