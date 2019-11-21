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Рабочего в Минске убило рукавом для сброса мусора

22.11.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Рабочего в Минске убило рукавом для сброса мусора
Следственный комитет РБ

Вчера около 16.00 обрушился рукав для сброса строительного мусора. Он упал на стоявшего рядом 45-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Следователи осмотрели место происшествия, исследовали состояние рукава, наличие и способ его крепления. Опрашиваются очевидцы произошедшего, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности.

Часть обрушившегося рукава изъяли для проведения экспертных исследований. 

Рабочего в Минске убило рукавом для сброса мусора
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