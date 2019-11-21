Прощание с Героем. 155 лет спустя в Вильнюсе с почестями хоронят Кастуся Калиновского - онлайн

TUT.BY . Два года назад их останки случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина. И вот, 155 лет спустя, белорусы, поляки и литовцы наконец могут попрощаться с теми, кто боролся за восстановление нашего общего на тот момент государства, пишет





Радио Свабода ведет видеотрансляцию торжественых мероприятий. Трансляция начнется в 9:30 и завершится после 17.00. Эфир ведут журналисты Александра Дынько и Дмитрий Гурневич.









Торжественная церемония прощания началась в 9 утра в кафедральном соборе Вильнюса. Останки 20 повстанцев сюда перевезли из внутреннего двора Дворца правителей Великого княжества Литовского.





На протяжении двух с половиной часов у всех желающих будет возможность зайти в костел и попрощаться с людьми, которые 155 лет назад боролись за восстановление независимости своей страны — и за это же погибли.





Белсат. Она начнется в 10 утра Также можно посмотреть видеотранляцию телеканалаОна начнется в 10 утра













На 12 часов запланирована торжественная служба, которую проведет вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас. Вход в собор будет ограничен, но на Кафедральной площади можно посмотреть видеотрансляцию.





На службе ожидается присутствие президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Польши Анджея Дуды и вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, который представляет официальную белорусскую делегацию.





В 13.40 похоронная процессия покинет собор-базилику святого Казимира и святого Владислава и пройдет через весь Вильнюс к кладбищу Расу. Гробы с останками руководителей восстания Кастуся Калиновского и Зигмунда Сераковского повезут на лафетах, остальных — на катафалках.





В 14.00 процессия остановится у Острой брамы (Aušros Vartai) — единственных сохранившихся ворот городской стены и часовни с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской. Прозвучат песнопения на литовском, польском и белорусском языках, после чего процессия двинется дальше.









В 15 часов процессия должна прибыть на кладбище Расу — один из самых древних некрополей Литвы. Свой «спачын» они найдут в часовне, которую специально отреставрировали к церемонии перезахоронения.





Здесь пройдет последнее прощание с героями восстания. В 16 часов часовню откроют для общественного посещения.





Напомним, найти останки повстанцев 1863—1864 годов помогла случайность. В феврале 2016 года с горы Гедимина сошел оползень, через несколько месяцев он повторился. Под угрозой разрушения оказалась башня Гедимина — памятник архитектуры ХIV века.





Чтобы предотвратить возможные последствия, в январе 2017-го на горе решили начать строительные работы. Но поскольку это памятник архитектуры, сперва на место пришли археологи — и обнаружили несколько безымянных могил с останками 20 человек.





Некоторые из них были расстреляны, некоторые — повешены. Тела многих были облиты известью и брошены в могилы, по которым нельзя было понять, что здесь находятся захоронения.





О том, что найденные останки принадлежат повстанцам и руководителям восстания 1863 года Кастусю Калиновскому и Зигмунду Сераковскому, мы узнали в марте 2019 года. Полтора года литовские исследователи брали тесты ДНК, анализировали антропологические характеристики, вид казни и найденные в могилах предметы — в итоге они смогли идентифицировать останки 20 человек.





Так наше прошлое проникло в наше настоящее, а сухие даты из учебников по истории вдруг стали такими близкими и реальными.





О том, что среди найденных останков есть Кастусь Калиновский, литовские исследователи уверены на 95 процентов.









Чтобы окончательно подтвердить свои выводы, было решено провести ДНК-экспертизу: взять материал из могилы брата Калиновского в Свислочи и сравнить две пробы.





Экспертиза длилась с июля, но в итоге оказалось, что в Свислочи похоронен не Виктор Калиновский. Об этом еще раньше предупреждали местные историки и активисты: по их словам, в 1990-х место захоронения Виктора было выбрано наугад.





Сегодня останки повстанцев обретут свой покой, а часовня на кладбище Расу станет местом национальной памяти трех стран — Литвы, Польши и Беларуси.