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Израильского премьера обвинили в коррупции
Источник материала: Партизан
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаниягу по трем уголовным делам.
Нетаниягу обвинят в мошенничестве, во взяточничестве и в злоупотреблении доверием, официально это будет сделано позднее.
Как отмечает Reuters, Нетаниягу не обязан уходить с поста премьер-министра после предъявления обвинений.
До сих пор в истории Израиля ни один премьер не был официально обвинен в каких-либо преступлениях во время своего нахождения на посту.
Нетаниягу является премьером Израиля с 2009 года. Он также занимал эту должность в 1996-1999 годах.
В Израиле с весны продолжается политический кризис.
Партия Нетаниягу «Ликуд» выиграла выборы в апреле, но Нетаниягу не смог в срок сформировать правительственную коалицию, после чего в сентябре прошли новые выборы. По их итогам ситуация повторилась, сейчас, скорее всего, Израиль ожидают третьи выборы за год.
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Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаниягу по трем уголовным делам.
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