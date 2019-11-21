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Украинский журналист объяснил популярность Лукашенко в своей стране – тот будет разочарован

22.11.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно соцопросам глава Беларуси в последние годы является самым популярным зарубежным политиком в Украине. Но, возможно, дело не в том, что южные соседи восхищены реальными достижениями Александра Лукашенко.


Иллюстрация dw.com

Свое объяснение относительной популярности главы Беларуси среди украинцев дал шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк.

― Вы знаете, у нас украинский народ очень мудрый, но он всегда хорошо относится к тому, о чем он ничего не знает. По всем опросам Лукашенко у нас самый любимый иностранный лидер. Раньше такие позиции были у Владимира Владимировича, но после того, как его армия начала убивать граждан Украины, мнение изменилось. Про Беларусь у нас обычно ничего не знают, у нас вообще страна такая, повернутая внутрь себя, – сказал журналист в эфире Эха Москвы.   

Роман Цимбалюк озвучил горькую правду:

– Я думаю, что тот, кто хотя бы чуть-чуть разбирается в этой ситуации, осознает, что Беларусь нам точно не союзник. Но при этом мы заинтересованы в том, чтобы это государство как минимум сохранилось и не было поглощено Российской Федерацией.

Слова украинского журналиста легко объясняются тем фактом, что Беларусь является ближайшим военным союзником России, с которой у Украины военный конфликт.

Тот же Александр Лукашенко периодически вынужден заявлять, что с территории нашей страны угроза в отношении южной соседки исходить не может. Так, во время голосования 17 ноября глава государства заявил, что Беларусь в альянсе с Россией не направит танки ни против Польши, ни против Украины.


Ну и второй печальный факт, который подтверждается словами шеф-корреспондента информационного агентства «УНИАН». Пока белорусские власти пребывают в уверенности, что за последнее время они добились международного авторитета (сама Ангела Меркель пила кофе во Дворце Независимости!), ситуация обстоит совершенно наоборот.

Европейские государства с тревогой наблюдают, сохранит ли авторитарная страна во главе с Лукашенко свой суверенитет в тесном союзе с Россией или нет. В этом отношении к белорусским властям больше сочувствия, чем уважения.
 
 
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Согласно соцопросам глава Беларуси в последние годы является самым популярным зарубежным политиком в Украине. Но, возможно, дело не в том, что южные соседи...
 
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