Новый стекольный завод может появиться в Беларуси

Об этом накануне сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок перед началом первой отраслевой конференции работников стекольной промышленности Беларуси.





Во всем мире актуальна тенденция отказа от пластиковой упаковки и возврат к экологичной стеклянной таре. В Беларуси также предпринимаются шаги в данном направлении.





"Важно, чтобы к такому серьезно переходу была готова промышленность. Переход запланирован поэтапный. Например, вначале апробация пройдет на питьевой воде, газировках. Поэтому мы рассчитываем, что мощности предприятий будут готовы обеспечивать возрастающую потребность в стеклянной таре", - сказал Дмитрий Микуленок.





Он подчеркнул, что в стране работают три крупных стекольных завода. Сейчас они обеспечивают около 70% рынка Беларуси. В частности, пивная бутылка, бутылка для ликеро-водочных заводов, тара для консервирования, используемая белорусскими предприятиями, в основном отечественного производства.









Юрий Скрипко отметил, что новое предприятие может появиться в Генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод"отметил, что новое предприятие может появиться в Гродно





"Спрос на стеклотару как экологичную упаковку возрастает на внутреннем и внешнем рынках. Мы к этому готовимся. Плотно занимаемся своим новым проектом. По сути, на въезде в Гродно может появиться новый завод", - рассказал директор и подчеркнул, что это предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, в том числе и бутылки для напитков, которые пока разливаются в пластик.