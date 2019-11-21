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Новый стекольный завод может появиться в Беларуси

22.11.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод.

Об этом накануне сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок перед началом первой отраслевой конференции работников стекольной промышленности Беларуси.

Во всем мире актуальна тенденция отказа от пластиковой упаковки и возврат к экологичной стеклянной таре. В Беларуси также предпринимаются шаги в данном направлении.

"Важно, чтобы к такому серьезно переходу была готова промышленность. Переход запланирован поэтапный. Например, вначале апробация пройдет на питьевой воде, газировках. Поэтому мы рассчитываем, что мощности предприятий будут готовы обеспечивать возрастающую потребность в стеклянной таре", - сказал Дмитрий Микуленок. 

Он подчеркнул, что в стране работают три крупных стекольных завода. Сейчас они обеспечивают около 70% рынка Беларуси. В частности, пивная бутылка, бутылка для ликеро-водочных заводов, тара для консервирования, используемая белорусскими предприятиями, в основном отечественного производства.


Генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко отметил, что новое предприятие может появиться в Гродно

"Спрос на стеклотару как экологичную упаковку возрастает на внутреннем и внешнем рынках. Мы к этому готовимся. Плотно занимаемся своим новым проектом. По сути, на въезде в Гродно может появиться новый завод", - рассказал директор и подчеркнул, что это предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, в том числе и бутылки для напитков, которые пока разливаются в пластик.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод.
 
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