ВВП Беларуси за 10 месяцев вырос всего на 1,1%

В валовом выражении ВВП достиг за январь—октябрь достиг 109 294,7 млн. рублей.





В октябре немного улучшились дела в белорусском сельском хозяйстве, объем производства продукции в котором по итогам января—октября вырос на 2% и составил 18 744,8 млн. рублей.





При этом урожай зерновых в этом году оказался намного лучше, чем в прошлом: объем производства зерновых и зернобобовых культур вырос на 23,8% — до 6 535,4 тыс. тонн. А вот с молоком дела обстоят похуже: объем его производства увеличился всего на 0,5% и достиг 5 970,6 тыс. тонн.





Объем производства промышленной продукции по-прежнему растет крайне медленно. За 10 месяцев текущего года он поднялся всего на 0,6% и достиг 93 956,8 млн. рублей.





При этом запасы готовой продукции на 1 ноября текущего года достигли 5 035,8 млн. рублей против 4 282,9 млн. рублей по данным за десять месяцев 2018 года. Таким образом, получается, что прирост производства промышленности в текущем году был отправлен на склад.





Намного лучше обстоят дела с инвестициями в основной капитал, сумма которых за январь—октябрь текущего года достигла 21 554,2 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,5%.





В наибольшей степени выросли затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств: на 11,3% — до 8 378,8 млн. рублей. В то же время, расходы на строительно-монтажные работы увеличились на 3,7% — до 10 993,8 млн. рублей.









Вырос и ввод в эксплуатацию жилья: на 3,3% — до 2 882,4 тыс. квадратных метров общей площади.





При этом замедлились темпы роста розничного товарооборота, составившие по итогам десяти месяцев всего 4,6%. В результате данный товарооборот достиг 40 460,4 млн. рублей. Товарооборот общественного питания увеличился в большей степени: на 6,9%, составив 2 382,5 млн. рублей.





В то же время, оптовый товарооборот даже сократился на 4,6% — до 79 240,3 млн. рублей. Грузов было перевезено на 5,7% меньше — 358,3 млн. тонн. Это связано, по-видимому, с сокращением объемов транспортировки российской нефти через территорию РБ.