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Эксперимент: призывникам предложили служить вместо "срочки" сразу по контракту
Источник материала: Партизан
В этом году на базе в/ч 7404 (Барановичи) проводится необычный эксперимент: вместо срочной службы призывники будут проходить службу по контракту.
Военнослужащие учебного сбора в/ч 7404, которые этой осенью начали контрактную службу вместо срочной
Как стать «контрактником» в 18 лет и что думают о такой альтернативе сами призывники, узнала
Изменения, регламентирующие набор на военную службу по контракту из числа призывников, были внесены в Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» в 2014 году. Но для внутренних войск – это первый опыт.
– В ближайшее время мы планируем полностью перейти на контрактную систему, – рассказал Вячеслав Люшкевич, командир в/ч 7404. – И если новшество себя оправдает, возможно, это станет постоянной практикой.
Как попасть
Прийти во внутренние войска на контракт, минуя срочную службу, теоретически может любой молодой человек, не состоящий в запасе и достигший 18-летнего возраста.
– Для этого призывнику необходимо обратиться в военкомат и выразить свое желание, – говорит Вячеслав Люшкевич. – Военкомат проинформирует часть, в которой после детального рассмотрения кандидатуры примут положительное либо отрицательное решение.
Есть и другой вариант: будущий призывник может прийти непосредственно в часть, где желает проходить службу. Но делать это нужно в преддверии призывной кампании.
Кого не возьмут
Как отмечает Вячеслав Люшкевич, возьмут не всех:
– Критерии отбора довольно жесткие и отличаются от требований, применяемых к военнослужащим срочной службы. К примеру, судимость, определенные административные нарушения, наличие близких родственников, отбывающих наказание, и т.д. лишают возможности службы во внутренних войсках.
Также у призывника должно быть отменное здоровье – медицинский отбор в таком случае гораздо жестче.
Два года вместо полутора лет
На контракт в в/ч 7404 призвали 26 парней из разных регионов. Большинство призывников из Волковыска. Есть представители Гродно, Зельвы, Барановичей.
Как и «срочники», эти ребята в положенный срок прибыли в распоряжение части, где в течение месяца будут проходить учебный сбор. Дальше – присяга. После 10-дневной стажировки на рабочем месте начинается служба. Продлится она не полтора года, как в случае с обычными «срочниками», а два.
Практически все призвавшиеся этого года, за исключением нескольких человек, будут охранять исправительные учреждения в Волковыске.
В течение двух лет они будут полноценно работать и получать заработную плату.
В этот период для военнослужащих будут доступны льготы, которые предоставляются всем «контрактникам»: льготное кредитование при строительстве жилья, преимущества при поступлении на факультет внутренних войск Военной академии (военнослужащий поступает в должности «контрактника» и ежемесячно получает оклад денежного содержания по последней своей должности) и т.д.
Кроме того, за молодыми людьми сохраняется право получать первое заочное высшее образование с предоставлением оплачиваемого отпуска на время сессий.
За что могут расторгнуть контракт
Служба во внутренних войсках накладывает на военнослужащего определенные обязательства.
– Если призвавшийся допускает правонарушение, он в этот же день выбывает в военный комиссариат и его незамедлительно призывают на срочную службу на все полтора года, – объясняет Вячеслав Люшкевич. – Срок службы во внутренних войсках ему засчитан не будет.
Призвавшийся также имеет право расторгнуть договор досрочно. Но и в этом случае ему придется пройти срочную службу в полном объеме.
«Это не бегство от срочной службы»
Максиму Бутько из Волковыска 20 лет. В этом году он окончил профессионально-технический колледж, должен был идти в армию, однако срочной службе молодой человек предпочел контракт.
– О том, что такая возможность существует, я знал раньше и рассматривал такой вариант, – рассказывает Максим.
Поначалу молодой человек хотел попасть в погранвойска, но, когда в военкомате ему предложили внутренние войска, отказываться не стал.
– Это не было бегством от срочной службы, – говорит Максим. – Просто считаю, что здесь гораздо больше перспектив. Кроме того, я буду получать зарплату и смогу финансово помогать маме. Да и то, что жить буду дома, а не в казарме, значит немало.
Останется ли служить после окончания контракта, молодой человек пока не решил. Но вариант такой рассматривает.
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