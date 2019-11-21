Intex-press . Как стать «контрактником» в 18 лет и что думают о такой альтернативе сами призывники, узнала





Изменения, регламентирующие набор на военную службу по контракту из числа призывников, были внесены в Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» в 2014 году. Но для внутренних войск – это первый опыт.





– В ближайшее время мы планируем полностью перейти на контрактную систему, – рассказал Вячеслав Люшкевич, командир в/ч 7404. – И если новшество себя оправдает, возможно, это станет постоянной практикой.





Как попасть

Прийти во внутренние войска на контракт, минуя срочную службу, теоретически может любой молодой человек, не состоящий в запасе и достигший 18-летнего возраста.





– Для этого призывнику необходимо обратиться в военкомат и выразить свое желание, – говорит Вячеслав Люшкевич. – Военкомат проинформирует часть, в которой после детального рассмотрения кандидатуры примут положительное либо отрицательное решение.





Есть и другой вариант: будущий призывник может прийти непосредственно в часть, где желает проходить службу. Но делать это нужно в преддверии призывной кампании.





Кого не возьмут

Как отмечает Вячеслав Люшкевич, возьмут не всех:





– Критерии отбора довольно жесткие и отличаются от требований, применяемых к военнослужащим срочной службы. К примеру, судимость, определенные административные нарушения, наличие близких родственников, отбывающих наказание, и т.д. лишают возможности службы во внутренних войсках.





Также у призывника должно быть отменное здоровье – медицинский отбор в таком случае гораздо жестче.









Два года вместо полутора лет

На контракт в в/ч 7404 призвали 26 парней из разных регионов. Большинство призывников из Волковыска. Есть представители Гродно , Зельвы, Барановичей.





Как и «срочники», эти ребята в положенный срок прибыли в распоряжение части, где в течение месяца будут проходить учебный сбор. Дальше – присяга. После 10-дневной стажировки на рабочем месте начинается служба. Продлится она не полтора года, как в случае с обычными «срочниками», а два.





Практически все призвавшиеся этого года, за исключением нескольких человек, будут охранять исправительные учреждения в Волковыске.





В течение двух лет они будут полноценно работать и получать заработную плату.





В этот период для военнослужащих будут доступны льготы, которые предоставляются всем «контрактникам»: льготное кредитование при строительстве жилья, преимущества при поступлении на факультет внутренних войск Военной академии (военнослужащий поступает в должности «контрактника» и ежемесячно получает оклад денежного содержания по последней своей должности) и т.д.





Кроме того, за молодыми людьми сохраняется право получать первое заочное высшее образование с предоставлением оплачиваемого отпуска на время сессий.





За что могут расторгнуть контракт

Служба во внутренних войсках накладывает на военнослужащего определенные обязательства.





– Если призвавшийся допускает правонарушение, он в этот же день выбывает в военный комиссариат и его незамедлительно призывают на срочную службу на все полтора года, – объясняет Вячеслав Люшкевич. – Срок службы во внутренних войсках ему засчитан не будет.





Призвавшийся также имеет право расторгнуть договор досрочно. Но и в этом случае ему придется пройти срочную службу в полном объеме.





«Это не бегство от срочной службы»

Максиму Бутько из Волковыска 20 лет. В этом году он окончил профессионально-технический колледж, должен был идти в армию, однако срочной службе молодой человек предпочел контракт.





– О том, что такая возможность существует, я знал раньше и рассматривал такой вариант, – рассказывает Максим.





Поначалу молодой человек хотел попасть в погранвойска, но, когда в военкомате ему предложили внутренние войска, отказываться не стал.





– Это не было бегством от срочной службы, – говорит Максим. – Просто считаю, что здесь гораздо больше перспектив. Кроме того, я буду получать зарплату и смогу финансово помогать маме. Да и то, что жить буду дома, а не в казарме, значит немало.





Останется ли служить после окончания контракта, молодой человек пока не решил. Но вариант такой рассматривает.







«Хочу, чтобы сын продолжил династию»

Адаму Савицкому из Гродно 18 лет. Он – выпускник Гродненского торгового колледжа. Все мужчины в семье Адама по линии отца – в погонах. Поэтому на службу по контракту парень пришел целенаправленно.





– Этим летом в интернете шли разговоры о том, что служить можно сразу по контракту, – рассказывает Адам. – Поэтому, когда подошло время призыва, решил попробовать.





Такой вид прохождения службы парень считает хорошей альтернативой. Причем, как говорит Адам, попасть он хотел именно во внутренние войска, где служит его отец.





Отец Адама, Олег Савицкий, сына полностью поддерживает:





– Я рад, что он попал именно во внутренние войска. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сын продолжил династию. Но решать ему.





Станет ли служба делом его жизни, Адам пока не знает. Но уверен: на второй контракт он обязательно останется.