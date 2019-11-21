Наблюдателя лишили аккредитации за 50 минут до закрытия участка - он спросил у Лукашенко зачем стране выборы

Как рассказывает Кирилл, решение участковой избирательной комиссии о лишении аккредитации наблюдателя было основано на докладной записке члена избирательной комиссии и члена "Белой Руси" Оксаны Гунич. Первой ее претензией было то, что наблюдатель Горошко якобы "навязывал свою точку зрения другим наблюдателем".





"Здесь можно долго рассуждать о том, что значит "навязывал", и почему иметь свою точку зрения плохо. Но, так как ничего такого не было и это вообще не регулируется избирательным кодексом — то комментарии будут здесь излишними. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что среди наблюдателей избирательная комиссия имела своего информатора. Именно наблюдатель от Белорусского фонда мира исполнял роль наблюдателя за наблюдателями. Он вел переговоры непосредственно с председателем комиссии за пределами участка", — рассказывает Кирилл Горошко.









"Задавал некорректные вопросы избирателям"

В решении комиссии также указывается, что наблюдатель "задавал некорректные вопросы избирателям". При этом не уточняется, какие конкретно и кому именно он задавал такие вопросы.





"Здесь надо отдать должное Оксане Гунич, которая подготовила на меня докладную записку, так как она этой формулировкой попала прямо в точку. Ведь это же я — тот, кто осмелился спросить Александра Лукашенко о выборах и демократии. Потом я уже понял, что от меня, видимо, ждали, что я буду стоять по стойке смирно, как все наблюдатели, и радоваться тому, что мне сам президент пожал руку. Как сделал, например, наблюдатель от ЛДБП, который покинул участок сразу после посещения президента", — рассуждает Кирилл.





"Преследовал члена участковой комиссии Оксану Гунич"

Последней причиной лишения наблюдателя кампании "Правозащитники за свободные выборы" стало то, что он якобы преследовал одного из членов комиссии. В докладной записке указано, что наблюдатель Горошко "ходил по зданию, которое не имеет отношения к участку для голосования, преследуя члена комиссии Гунич О.О.".





Кирилл рассказывает, что он даже не сразу понял о чем и, главное, о ком идет речь. Оказалось, что Гунич — член комиссии, представительница "Белой Руси", которая никоим образом не привлекала к себе внимания в течение всего дня голосования.





По словам наблюдателя, на участке, где голосовал Лукашенко, даже туалеты были разделены; одни для наблюдателей, другие для членов комиссии. Но так было не весь день.





"С утра и избирательная комиссия и наблюдатели пользовались одними и теми же туалетами. Путь к этим туалетам пролегал через весь участок: через столы комиссии, кабинки для голосования, ящики для бюллетеней.





Когда президент уехал с участка — всех немного отпустило. Тогда уже можно было и в туалет выйти. Но даже самый первый мой выход в туалет не обошелся без предупреждений со стороны секретаря комиссии Ирины Лешкович. "Вы, пожалуйста, так близко к столам не подходите, а то можете увидеть что-то, что не должны увидеть", — сказала она мне вдогонку.









У меня из головы не вылетали ее слова. Я думал — ну что в списках может быть такого, что мне лучше не видеть? Возвращаясь на место для наблюдателей, я спросил секретаря, действительно ли она сказала о том, о чем хотела сказать? Она долго перебирала слова — всё не то. Я помог ей, оказалось, что Ляшкович хотела сказать о "персональных данных" в списках избирателей.





Я уже тогда понял, что этим я нарвался на неприятности. И действительно, реакция комиссии не заставила себя долго ждать. В скорейшем времени секретарша для всех наблюдателей сделала объявление, что с этого момента наблюдатели должны ходить туда (указывая налево), а члены комиссии, по-прежнему, туда (показывая направо).





Вечером на участке №506 явка упала. Это был хороший момент, чтобы пойти "налево" в поисках новой уборной. Но этот поход закончился очень печально для меня.





В левом крыле здания первый этаж занимал буфет. У меня оставалось два варианта — пойти наверх или вниз. Я выбрал первый вариант. В определенный момент рядом оказалась та самая Оксана Гунич. Но это "преследование" — то же самое, когда незнакомые люди ходят вместе, например, в метро и "преследуют" друг друга до бесконечности. Когда я понял, что перепутал направления, то пошел обратно вниз.





На первом этаже меня уже ждали председатель комиссии Александр Анисим с двумя милиционерами за спиной. Разговор он начал первым с вопроса: "Что Вы там делали?!" Затем, не скрывая своих эмоций, добавил, что мне там ходить запрещено. Я не понял этого и ответил ему, что нахожусь вне участка и в таком случае они не могут ограничивать моё передвижение.





На что Анисим сказал, что такое ограничение связано с тем, что я, например, мог там "установить бомбу". Меня это очень возмутило, учитывая то, что я ничего противоправного не делал и даже в мыслях у меня этого не было.





Председатель был настроен решительно. "Я здесь отвечаю за все! После выборов приходите и ходите себе здесь. Так, или вы сидите на участке и не будете перемещаться, или я буду вынужден поставить вопрос о лишении Вас аккредитации", — такой ультиматум поставил мне председатель комиссии.





Оказалось, что я ошибался в том, что я ничего не нарушал — я нарушил правила их игры. За 50 минут до закрытия участка я был лишен аккредитации".













Наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" Кирилл Горошко направил жалобу на такое решение в окружную комиссию Старовиленского избирательного округа №105.