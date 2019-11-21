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"Шатдауна" не будет: Трамп подписал временный бюджет

22.11.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительственный «шатдаун» мог наступить в ночь на пятницу. Теперь крайний срок принятия годового бюджета перенесен на 20 декабря

Сенат в четверг принял законопроект о временном правительственном бюджете, который позволит продолжить работу федеральных ведомств вплоть до 20 декабря и предотвратить правительственный «шатдаун», который в противном случае мог наступить уже в ночь с четверга на пятницу.

Вслед за этим президент подписал законопроект, перенеся, таким образом, угрозу возможного закрытия правительственных ведомств на конец следующего месяца. За принятие временного бюджета проголосовали 74 сенатора, 20 голосов было подано против.

Законопроект о временном бюджете дает исполнительной и законодательной ветвям власти еще четыре недели на попытку выйти из тупика, связанного с финансированием строительства стены на границе США с Мексикой. Этот спор задерживает принятие 12 статей ассигнования, которые предусматривают финансирование примерно одной трети всех государственных учреждений.


Переговоры о принятии годового бюджета накалились после того, как администрация отклонила просьбу представителей обеих партий об увеличении бюджета на 5 млрд долларов. Обсуждение бюджета проходит в условиях межпартийной борьбы на фоне слушаний об импичменте. Обвинения, грозящие президенту импичментом, могут быть вынесены на голосование в Палате представителей приблизительно 20 декабря – дня, когда может состояться очередной «шатдаун» правительства.

Основная борьба развернулась вокруг требований Трампа выделить дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены. Республиканцы, контролирующие Сенат, поддерживают Трампа. Обе партии хотели бы избежать варианта, при котором потребуется постоянно утверждать временные бюджеты, не принимая бюджет на год – это может иметь особенно негативные последствия для финансирования Пентагона.
 
 
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Правительственный «шатдаун» мог наступить в ночь на пятницу. Теперь крайний срок принятия годового бюджета перенесен на 20 декабря
 
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