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Румас на встрече с британским принцем гладил кота

22.11.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский премьер, как и британский принц, оказался любителем домашних животных.

Как проходила встреча – смотрите на видео.



Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и британский принц Майкл Кентский встретились в четверг в Лондоне. Глава белорусского правительства прилетел в Великобританию для участия в инвестиционном саммите ЕБРР для стран "Восточного партнерства".

Во время встречи с Румасом двоюродный брат королевы Елизаветы II, говоря на русском языке, отметил, что помнит свой визит в Беларусь в 2016-м и встречу с президентом Александром Лукашенко.

"Передайте мои самые лучшие пожелания Александру Григорьевичу", - сказал принц премьер-министру, на что Румас ответил, что обязательно это сделает.

Майкл Кентский также добавил, что в ближайшем времени намерен посетить Беларусь.

Во время беседы принца и премьера по столу свободно гуляла кошка по кличке Кали и даже разрешила гостю погладить себя. 

Майкл Кентский спросил Румаса, нравится ли ему кошка, на что тот ответил утвердительно и рассказал, что у него дома тоже живет кошка и лабрадор. К слову, в британской королевской семье кошки есть только у принца Майкла.



Читать дальше: https://sputnik.by/video/20191121/1043303978/Na-vstreche-Rumasa-i-Maykla-Kentskogo-koshka-gulyala-sama-po-sebe---video.html
 
 
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Белорусский премьер, как и британский принц, оказался любителем домашних животных.
 
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