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Внедорожный «шестисотый»: представлен роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS

22.11.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изначально кроссовер Mercedes-Maybach GLS должен был составить компанию наиболее роскошной версии седана S-класса еще в прошлом году, но выход модели на рынок задержался. И вот самый роскошный «паркетник» в ряду Mercedes наконец-то полностью рассекречен — его мировая премьера состоялась в китайском Гуанчжоу.


Создан «внедорожный» Mercedes-Maybach на основе модели GLS нового поколения — напомним, что практически одновременно с самым роскошным исполнением у кроссовера появилась и «горячая» AMG-версия, которую показали на автосалоне в Лос-Анджелесе. Внешне от стандартного GLS версия Maybach отличается в первую очередь обильным хромированным декором, «китовым усом» радиаторной решетки, соответствующими шильдиками на задних стойках и оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками (опция — на дюйм больше).


Пороги у автомобиля — со встроенными подножками с электроприводом, автоматически выдвигающимися для удобной посадки и высадки. В качестве опции для кроссовера предлагаются двухцветные варианты лакокрасочного покрытия (всего предусмотрено восемь цветовых комбинаций).


Салон Mercedes-Maybach GLS — с двумя рядами сидений, четырьмя или пятью посадочными местами. В «базе» предусмотрены пневмоподвеска Airmatic, при открытии дверей опускающая кузов на 25 мм, задние вентилируемые кресла со встроенным массажером, обивка кожей наппа, декоративная отделка из пористой древесины, панорамная крыша со сдвижной панелью и 64-цветная светодиодная подсветка салона.


В четырехместном варианте исполнения между спинками сидений имеется декорированная деревом консоль с запираемой крышкой, за которой располагается вещевое отделение. На заказ туда может быть установлен мини-холодильник большой емкости, в котором, например, поместятся три бутылки шампанского по 0,75 л. Также в распоряжении седоков заднего ряда — 7-дюймовый «планшет» мультимедиасистемы MBUX.


Для 2,78-тонного кроссовера, получившего обозначение GLS 600, заявлен один двигатель — знакомый по AMG-моделям четырехлитровый битурбо-V8, настроенный на отдачу 558 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Мотор снабжен системой деактивации половины цилиндров и дополнен гибридной системой EQ Boost (+22 л.с. в первые секунды разгона), работающей от 48-вольтовой бортовой сети. В паре с 9-ступенчатым «автоматом» он позволяет полноприводной машине разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды, ограничитель скорости настроен на традиционные 250 км/ч.


Продажи Mercedes-Maybach GLS 600 начнутся во второй половине следующего года, стоимость будет озвучена позже.

 
 
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На специальном мероприятии накануне открытия автосалона в Гуанчжоу прошла премьера самого роскошного «паркетника» в ряду Mercedes.
 
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