Редкая болезнь превратила глаз американца в «Око Саурона»

Врачи в Техасе, США, столкнулись со случаем довольно редкого глазного заболевания — синдромом дисперсии пигмента: глаза пациента стали похожи на «Око Саурона» из фильмов «Властелин колец», Об этом рассказывает издание Arstechnica со ссылкой на The New England Journal of Medicine.



Глаз 44-летнего пациента. Фото: The New England Journal of Medicine

Врачи встретились с этим пронизывающим взглядом во время самого обычного обследования. 44-летний мужчина пришел в офтальмологическую клинику в Техасе для первичного обследования. По его словам, в его семье была глаукома — это повышенное внутриглазное давление, которое может привести к атрофии зрительного нерва.

Мужчину тоже начало беспокоить внутриглазное давление, и он обратился к врачу. Но при этом его вовсе не волновало, что его глаза напоминают Око Саурона из фильма «Властелин колец»: радужка темного цвета была окружена оранжевым кольцом.

Врачи прописали необычному пациенту капли от давления, а заодно и поставили диагноз — редкое генетическое заболевание, называющееся синдромом дисперсии пигмента.

Это глазное заболевание, которое может привести к особой форме глаукомы под названием пигментная глаукома. Первопричиной является то, что пигментные клетки начинают шелушиться и отделяться от поверхности радужной оболочки и плавать в водянистой влаге. Со временем они начинают забивать трабекулярную сеть, замедляя дренаж водянистой влаги через нее, что приводит к росту внутриглазного давления.

Этот синдром считается относительно редким. Но если он и проявляется у человека, то, как правило, в возрасте от 20 до 40 лет. Это заболевание одинаково часто возникает и у мужчин, и у женщин, но чаще всего у людей с близорукостью.

В случае с американцем врачи провели лазерную процедуру, чтобы улучшить дренаж внутриглазной жидкости и отрегулировать внутриглазное давление. Одновременно он продолжал капать назначенные капли. Но изменило ли это внешний вид глаз мужчины, не сообщается.