Источник материала: Tut.by

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Tesla на своем сайте вела трансляцию презентации, которая прошла вечером 21 ноября в Лос-Анджелесе.

@Tesla Oh. My. God. The Tesla Cyber Truck