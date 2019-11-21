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Пойманная за кражей девушка сняла с себя 8 пар джинсов: видео из Венесуэлы

22.11.2019 10:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Климат в Венесуэле нельзя назвать холодным, однако жительница этой страны надела на себя сразу 8 пар джинсов. Правда, не для того, чтобы согреться — таким образом она пыталась украсть джинсы из магазина одежды.

Попытку заметила охрана и попросила девушку снять украденное. Только взгляните, как на ней уместились сразу 8 пар!

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