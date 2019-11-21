Пинской региональной типографии - 75 лет!

Источник материала: Пинский Вестник

Вряд ли найдется в нашем городе человек, который не был бы знаком с продукцией Пинской региональной типографии. И чему удивляться: школьники, к примеру, с удовольствием пользуются красочными закладками или альбомами для рисования, жизнь взрослых трудно представить без газет, календарей, разного рода бланков, брошюр, буклетов.



На днях предприятие отметило свой 75-летний юбилей. Здесь бережно хранят лучшие традиции, проводя политику технического перевооружения, успешно внедряют современные технологии, увеличивая объем производства полноцветной продукции, расширяя ассортимент товаров народного потребления. У предприятия есть будущее и стабильное настоящее. Как рассказал его директор Александр Прокопов, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го за девять месяцев текущего года тиражи печатаемых здесь газет увеличились на 6,5%, объем этикеточной продукции - на 73%, производительность труда - на 2,6%, выручка в действующих ценах - на 9%. И все благодаря тому, что трудятся тут ответственные, добросовестные, главное - преданные своему делу люди. Среди них - старший мастер производственного участка Мария ЛЕМЕШЕВСКАЯ (на снимке). Летом будущего года она отметит своеобразный юбилей - 35 лет с того самого момента, когда она переступила порог предприятия, которое стало для нее родным.



Сейчас даже не верится, что, окончив восьмилетку в Дубое, а после Юхновичскую десятилетку, она думала учиться дальше на экономиста. Но ей не хватило буквально полбалла, чтобы назвать себя студенткой Белорусского государственного политехнического института. Полиграфистом она стала по воле случая. Дело в том, что абитуриентам, хорошо сдавшим вступительные экзамены, но недобравшим необходимых баллов, предлагали тогда попробовать пройти на иные специальности в других вузах страны - в то время Советского Союза. Ее заинтересовал Украинский полиграфический институт во Львове - и от дома недалеко, и специальность на механическом факультете была интересная - «полиграфические машины».



Время учебы пролетело незаметно. Трудовую биографию в Пинской типографии она начинала инженером по качеству. С огромной теплотой и признательностью Мария Николаевна вспоминает своих первых учителей и наставников - тогдашнего директора Александра Федоровича Огурцова, главного инженера Нину Владимировну Клинчук, мастера наборного участка Нину Миновну Минайло. Какими нужными тогда для молодого специалиста оказались их советы и поддержка.



Работа у Марии Николаевны ответственная и напряженная, ведь в структуре производства - четыре участка: печатный с переплетным и печатным отделениями; наборно-газетный - с копировальным, компьютерным, проявки печатных форм, печати газет отделениями; механический и вспомогательный. За три с лишним десятка лет на предприятии практически все изменилось. Мария Николаевна вспоминает, как раньше, к примеру, те же газетные материалы набирались на ленотипах вручную, каким трудоемким был процесс рождения каждого номера.



Сегодня типография - современное производство, и модернизация его продолжается, ведь на предприятии, как это ни банально звучит, стремятся идти в ногу со временем. Работать становится и проще, и, парадокс, сложнее: приходится постоянно осваивать новые технику, технологии, да и требования у заказчиков теперь совсем другие. Но старший мастер рассказывает, что коллектив у них дружный, сплоченный, постоянно ощущается поддержка руководства, потому и работается легко. Главное, чтобы каждый трудился на своем месте добросовестно.





В свободное время Мария Николаевна ездит в родное Дубое, а еще занимается с любимой внучкой Алисой. Дочери по ее стопам не пошли: старшая Анна трудится в одной из столичных IT-компаний, младшая Елена - на железнодорожной станции Пинск. Каждая выбрала то, что по душе. И мама поддержала их выбор и всякий раз с нетерпением ждет того момента, когда вся семья собирается вместе, чтобы поделиться последними новостями , посоветоваться, как лучше поступить в той или иной ситуации, просто пообщаться и подарить друг другу частичку душевной теплоты. Сама Мария Николаевна выбрала свой трудовой путь по воле случая. Но какой же счастливой оказалась случайность, позволившая ей получить профессию, которая стала любимым делом всей ее жизни!

Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Анны ВЕРЕНИЧ