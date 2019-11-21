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Эксперты выяснили, сколько золота добыло человечество

22.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Эксперты выяснили, сколько золота добыло человечество

Группа экспертов подсчитала объем добытого золота во всем мире. Данные были опубликованы представителями Всемирного совета по золоту.

Отмечается, что в конце 2017 года на планете было добыто 190 040 тонн драгоценного металла. Если весь желтый металл переплавить в один куб, то получится фигура, ребро которой будет достигать в длину 21 метра.

Эксперты провели тщательные подсчеты и выяснили, что две трети золота были добыты после 1950 года. При этом они учитывали и археологические находки, выполненные из золота.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, почти половина всего объема приходится на ювелирные украшения (47,7%). Доля частных инвестиций составляет 21,1%.

Кроме этого, эксперты установили, что в недрах нашей планеты находится еще порядка 54 тысяч тонн драгоценного металла. Причем, объем добычи продолжает расти и сегодня составляет примерно 2,5-3 тысячи тонн в год. 

https://www.belta.by

 
 
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Группа экспертов подсчитала объем добытого золота во всем мире. Данные были опубликованы представителями Всемирного совета по золоту. Отмечается, что в конце 2017...
 
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