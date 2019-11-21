В Жировичский Свято-Успенский монастырь приезжают паломники из Австралии и США

Источник материала: Вороновская газета





Ожидается, что торжества по случаю 500-летия обители и 550-летия явления чудотворной иконы соберут тысячи православных из разных стран.

— Колоссальная работа по подготовке монастыря к юбилеям ведется как со стороны Белорусской православной церкви, так и со стороны государства. Началась капитальная реконструкция одного из старейших зданий на территории монастыря — первого братского корпуса. Новый набор колоколов отливается при поддержке посольства Российской Федерации. У входа в монастырь планируется установить памятник преподобному Серафиму Жировичскому, — рассказал помощник архиепископа Новогрудского и Слонимского иерей Александр (Снежко). — Поскольку наплыв паломников и туристов в следующем году ожидается немалый, позаботились мы и о развитии инфраструктуры: появились новый объект для размещения гостей и еще одна трапезная.

Жировичская чудотворная икона Божией матери известна далеко за пределами Беларуси.

— Помимо ближайших соседей поклониться святыне едут даже из-за океана — Австралии и США. Например, недавно монастырь посетила группа молодых людей из Нью-Йорка. Примечательно, что не в качестве туристов, а именно паломников. При этом большинство из них — коренные американцы. Узнали о нашей обители через интернет и не побоялись преодолеть тысячи километров, чтобы увидеть ее. Православные верующие ребята быстро нашли общий язык с нашими семинаристами, — рассказал насельник Жировичского монастыря, преподаватель Минской духовной семинарии иеромонах Евстафий (Халиманков).

СБ